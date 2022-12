Κόσμος

Ισπανία: Επιστολή με εκρηκτικά και στον Σάντσεθ

Το υπουργείο Εσωτερικών έκανε την αποκάλυψη για την επιστολή που έλαβε ο Πρωθυπουργός της χώρας.

Οι ισπανικές αρχές αποκάλυψαν σήμερα ότι μια παγιδευμένη επιστολή, με χαρακτηριστικά «παρόμοια» με αυτή που εξερράγη χθες Τετάρτη στην πρεσβεία της Ουκρανίας στη Μαδρίτη, είχε σταλεί στις 24 Νοεμβρίου στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι «φάκελος που περιείχε πυροτεχνικό υλικό» και απευθυνόταν «στον πρόεδρο της κυβέρνησης Πέδρο Σάντσεθ εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας της προεδρίας της κυβέρνησης στις 24 Νοεμβρίου».

Χθες Τετάρτη, εκτός την επιστολή βόμβα που εστάλη στην ουκρανική πρεσβεία, μία ακόμη εντοπίστηκε σε εργοστάσιο παραγωγής όπλων στη Σαραγόσα.

Σήμερα εξάλλου άλλος ένας εκρηκτικός μηχανισμός κρυμμένος σε πακέτο στάλθηκε με το ταχυδρομείο στην αεροπορική βάση Τορεχόν ντε Αρντόθ έξω από τη Μαδρίτη, ανέφερε η εφημερίδα El Mundo. Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, αντίστοιχη επιστολή εντοπίστηκε σήμερα και στο υπουργείο Άμυνας.

Η ασφάλεια γύρω από τα δημόσια και τα διπλωματικά κτίρια θα ενισχυθεί, τόνισε το υπουργείο Εσωτερικών.

