Μουντιάλ 2022: Ιαπωνία και Ισπανία πάνε... χέρι - χέρι στους “16”

Τεράστια πρόκριση και, μάλιστα, ως πρώτη του 5ου ομίλου στους «16» του Μουντιάλ του Κατάρ πανηγύρισε το βράδυ της Πέμπτης (1/12) η Ιαπωνία, μετά τη μεγάλη ανατροπή και νίκη επί της Ισπανίας με 2-1 στο «Καλίφα Ιντερνάσιοναλ» της Ντόχα. Οι Ίβηρες «σώθηκαν» και συνεχίζουν στη διοργάνωση... ελέω Γερμανίας, η οποία την ίδια ώρα νικούσε με 4-2 την Κόστα Ρίκα.

Το αποτέλεσμα αυτό έφερε την «φούρια ρόχα» στη 2η θέση του γκρουπ, κάτι που σημαίνει ότι στα νοκ άουτ θα παίξουν με το Μαρόκο (6/12), που πήρε την πρώτη θέση στον 6ο όμιλο. Οι Ασιάτες θα βρουν απέναντί τους στην επόμενη φάση την Κροατία (2η του 6ου γκρουπ)την ερχόμενη Δευτέρα (5/12).

Το σοβαρό λάθος του Μπουσκέτς στο 8ο λεπτό λίγο έλλειψε να στοιχίσει στην Ισπανία, ωστόσο, το σουτ του Ότι από πλάγια θέση στη μεγάσλη περιοχή πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Σιμόν.

Στην πρώτη της οργανωμένη επιθετική προσπάθεια στο ματς η Ισπανία πήρε το προβάδισμα με το τρίτο γκολ του Άλβαρο Μοράτα στο Μουντιάλ του Κατάρ. Ο στράικερ της Γιουβέντους εκμεταλλεύτηκε τη σέντρρα ακριβείας του Αθπιλικουέτα σηκώθηκε μόνος του στη μικρή περιοχή και με κεφαλιά «εκτέλεσε» τον Γκόντα (1-0).

Με το γκολ αυτό ο 30χρονος επιθετικός έφτασε τα 30 σε 60 συμμετοχές με την «φούρια ρόχα», όντας ο 5ος σκόρερ στην Ιστορία της Εθνικής Ισπανίας, πίσω από τους Νταβίντ Βίγια (59), Ραούλ (44), Φερνάντο Τόρες (38) κιαι Νταβίντ Σίλβα (35). Παράλληλα, έγινε ο πρώτος Ισπανός που βρίσκει δίχτυα στα τρία πρώτα ματς τελικής φάσης Μουντιάλ, μετά τον Τέλμο Θάρα (Παγκόσμιο Κύπελλο του 1950).

Μετά το γκολ του Μοράτα δεν σημειώθηκε κάποια κλασική ευκαιρία στο ματς. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, πάντως, είχε τον απόλυτο έλεγχο στην αναμέτρηση και με καλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά και σωστές τοποθετήσεις στην άμυνα, δεν επέτρεψε στους Ασιάτες να την απειλήσουν ιδιαίτερα.

Ένα-δύο λάθη που έγιναν στην άμυνα των Ιβήρων από την πίεση των αντιπάλων ψηλά δεν έφεραν τους Ιάπωνες σε θέσεις βολής και σε γενικές γραμμές ο Σιμόν είχε ίσως το πιο ήσυχο 45λεπτο στα τρία ματς της φάσης των ομίλων.

Τα πάνω κάτω έφερε η Ιαπωνία στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους εκμεταλλευόμενη την αμυντική ολιγωρία των Ισπανών. Όπως και με την Γερμανία, μέσα σε 3 λεπτά η ομάδα του Οριγιάσου μετέτρεψε το εις βάρος της 0-1 σε 2-1 με τα γκολ των Ντόαν (48΄) και Τανάκα (51΄).

Στη δεύτερη περίπτωση, μάλιστα, το τέρμα μέτρησε μετά την εξέταση της φάσης από το VAR, που αποφάνθηκε ότι η μπάλα δεν είχε περάσει τη γραμμή (άουτ) στο γύρισμα του Ίτο, αν και από το τηλεοπτικό ριπλέι φάνηκε εντελώς το αντίθετο!

Στο 70΄ σε μία ξαφνική αντεπίθεσή τους οι Ασιάτες έφτασαν κοντά στο γκολ, αλλά το τελείωμα του Μασάνο δεν ήταν καλό και η μπάλα έφυγε άουτ. Παρά την τρομερή πίεση που άσκησε η ομάδα του Λουίς Ενρίκε μετά το γκολ του Τανάκα, δεν δημιούργησε τη μεγάλη φάση στην εστία του Γκόντα μέχρι το 89΄, όταν ο Γκόντυα έκανε διπλή μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Ασένσιο και μετά από δευτερόλεπτα στο σουτ του Όλμο από πολύ κοντά.

Η αμυντική λειτουργία των Ιαπώνων ήταν... για σεμινάριο κι απόλυτα δικαιολογημένα οι παίκτες του Οριγιάσου πανηγύρισαν έξαλλα στο φινάλε την πρωτιά και την τεράστια πρόκριση στα νοκ άουτ (δύο νίκες και μία ήττα).

Τα highlights του αγώνα

Διαιτητής: Βίκτορ Μιγκέλ Γκόμες (Νότια Αφρική)

Κίτρινες: Ιτακούρα, Τανιγκούτσι, Γιοσίντα

Οι συνθέσεις:

ΙΑΠΩΝΙΑ (Χαγίμε Οριγιάσου): Γκόντα, Ικατούρα, Γιοσίντα, Τανιγκούτσι, Ίτο, Μορίτα, Τανάκα (87΄ Εντο), Ναγκατόμο (46΄ Μιτόμα), Καμάντα (69΄ Τομιγιάσου), Μαέντα (61΄ Μασάνο), Κούμπο (46΄ Ντόαν)

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς Ενρίκε): Σιμόν, Αθπιλικουέτα (46΄ Καρβαχάλ), Ρόδρι, Πάου Τόρες, Μπάλντε (68΄ Άλμπα), Γκάβι (68΄ Φάτι), Μπουσκέτς, Πέδρι, Γουίλιαμς (57΄ Φεράν Τόρες), Μοράτα (57΄ Ασένσιο), Όλμο

