Κακοκαιρία - Βραζιλία: νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι

"Σαρωτικό" είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Βραζιλία, που μαστίζεται από τις έντονες πλημμύρες και τις κατολισθήσεις.

Καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν περιοχές της Βραζιλίας εδώ και ημέρες στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους και αναγκάστηκαν πάνω από 5.000 να ξεσπιτωθούν, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Πέμπτη.

Στην πολιτεία Σάντα Καταρίνα (νότια), οι βροχές προκάλεσαν πλημμύρες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι: ο ένας υπέστη ηλεκτροπληξία, ο δεύτερος καταπλακώθηκε από κατολίσθηση. Πυροσβέστης αγνοείται.

Εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από τις αρχές εικονίζουν ολόκληρες συνοικίες της πόλης Σαν Ζοάου Μπατσίστα που έχουν πλημμυρίσει. Σε άλλες εικόνες διακρίνονται πυροσβέστες να προσφέρουν βοήθεια στους κατοίκους σε δρόμους της πόλης όπου το νερό φθάνει μέχρι τους γοφούς.

Οι αρχές στη Σάντα Καταρίνα έκαναν λόγο για περίπου χίλιους εκτοπισμένους. Στην πολιτεία Μπαΐα (βορειοανατολικά), πάνω από 4.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν επίσης να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν τη Βραζιλία εδώ και ημέρες. Κατολίσθηση τη Δευτέρα σε δρόμο σε ορεινή περιοχή στην πολιτεία Παρανά (νότια) στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Χθες Πέμπτη, πυροσβέστες συνέχιζαν να ψάχνουν αγνοούμενους. Ο αριθμός τους «μειώθηκε σε κάτω από τριάντα», ανέφεραν οι αρχές στην Παρανά. Αρχικά, υπολόγιζαν πως «30 ως 50» αγνοούνται.

Τον Φεβρουάριο, 233 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Πετρόπολις, σε ορεινή περιοχή κοντά στο Ρίο ντε Ζανέιρο, που σαρώθηκε από κατολισθήσεις και πλημμύρες.

