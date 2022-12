Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: οι διαθήκες, οι... μετάνοιες και η συγκέντρωση για τον π. Αντώνιο (βίντεο)

Τι είπε για την συμπεριφορά απέναντι της, μια ηλικιωμένη που είχε διαθέσει την περιουσία της στην "ΚτΚ". Υπέρ του π. Αντωνίου μίλησε πρώην φιλοξενούμενος στην δομή. Συγκέντρωση συμπαράστασης την Παρασκευή.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε την Παρασκευή ο Αποστόλης, ένα από τα παιδιά που είχαν φιλοξενηθεί στη δομή της «Κιβωτού του Κόσμου» στον Κολωνό, εκεί απο όπου ο π. Αντώνιος ξεκίνησε το έργο του.

Όπως είπε ο νεαρός άνδρας σήμερα, έχει ακόμη 5 αδέλφια και αρχικώς πήγε στην δομή για να τον βοηθήσουν στα μαθήματα.

Ερωτηθείς αν είχε υποπέσει στην αντίληψη του οτιδήποτε από αυτά που καταγγέλλονται για τον Πατέρα Αντώνιο και την «Κιβωτό» απάντησε κατηγορηματικά «όχι» και εξέφρασε την απορία του για όλες αυτές τις καταγγελίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, συμπληρώνοντας πάντως ότι πως έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ο ίδιος βρισκόταν στη δομή.

Επίσης ανέφερε πως σήμερα το βράδυ θα δώσει και ο ίδιος το «παρών» στις 18:00, στο κάλεσμα που έχει απευθύνει η «Κιβωτός» για συγκέντρωση συμπαράστασης προς τον πατέρα Αντώνιο, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να κρατάνε άσπρα κεριά.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», παρουσιάστηκε νωρίτερα και συνέντευξη της κ. Περσεφόνης, μιας ηλικιωμένης η οποία είχε συμφωνήσει να μεταβιβάσει ένα ακίνητο της στην «Κιβωτό του Κόσμου», λαμβάνοντας εγγυήσεις πως οι άνθρωποι της δομής θα την φροντίσουν εφόσον χρειαστεί καθώς περνούν τα χρόνια.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν υπήρξε επί μακρό διάστημα κανένα ενδιαφέρον για εκείνη απο τους ανθρώπους της ΜΚΟ και δήλωσε πως μετανοεί τώρα για την απόφαση της να κάνει δωρεά στην δομή, όπως άλλωστε συμβαινει τις τελευταίες ημέρες και με πολλούς υποψήφιους διαθέτες, οι οποίοι μετανοούν για τις αποφάσεις τους και αλλάζουν τους όρους στις διαθήκες τους, ώστε να μην ειναι η ΜΚΟ μεταξύ των κληρονόμων τους.

