Ζώδια

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: Προσοχή στον Ποσειδώνα και τις απάτες!

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, που επηρεάζονται από τον Ποσειδώνα.

«Να προσέχουμε τα παραπλανητικά μηνύματα λόγω του Ποσειδώνα», ζήτησε η Λίτσα Πατέρα από όλους, πριν τις προβλέψεις για τα ζώδια, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγο της εκπομπής, είπε ότι ο Ποσειδώνας είναι αυτός που μας κάνει «να αγαπάμε και να επενδύουμε απατηλά», όμως έρχεται η στιγμή που «θα μπει σε ορθή φορά και όλα θα φτιάξουν».

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από τη Λίτσα Πατέρα





