Ελένη Τοπαλούδη: Η μητέρα της δημοσίευσε την τελευταία της φωτογραφία

Συγκλονίζει το μήνυμά της με αφορμή την απόφαση των δολοφόνων να προσφύγουν στον Άρειο Πάγο.



Συγκλονίζει η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη, η οποία βιάστηκε και δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 2018 στη Ρόδο.

Η ίδια αποφάσισε να δημοσιεύσει την τελευταία φωτογραφία της κόρης της, από τον Αύγουστο του ίδιου έτους, συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα μακροσκελές μήνυμα.



“Αύγουστος του 2018. Η τελευταία φωτογραφία. Πετάχτηκε η Ελένη για να μας συναντήσει.Που να ήξερα ,μετά από λίγο διάστημα τι θα ζούσα.

Τίποτε δεν προμήνυε όλη αυτή την τραγωδία. Και τώρα οι βασανιστές,οι βιαστές,οι στραγγαλιστές, οι στυγνοί δολοφόνοι προσφεύγουν στον Άρειο Πάγο.

Στις 13 Δεκεμβρίου του 2022. Θα μου πείτε τι δουλειά έχουν; Αφού τους δίνει το δικαίωμα η ευνομούμενη Πολιτεία και το Κράτος Δικαίου ,γιατί να μην το κάνουν; Και εγώ πρέπει να παραστώ για την ιερή μνήμη του παιδιού μου και ξανά να πληρώνω 6000 ευρώ. Που θα τα βρω;

Αυτό το Κράτος Δικαίου μας δολοφονεί ξανά,ξανά και ξανά. Δεν ντρέπεται κανείς τους. Μια ζωή ζούσαμε μέσα στην αξιοπρέπεια και τώρα μας κατάντησε επαίτες. Γιατί;γιατί;γιατί;

Στους δολοφόνους δίνει δικηγόρους από τη λίστα των δικηγόρων και πληρώνονται από το Κράτος. Στην οικογένεια του θύματος τίποτε.

Αν αυτό το Κράτος είχε λίγη ευαισθησία θα μας στήριζε. Δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται κανείς τους. Μόνο που εγώ δεν είμαι Λάτσης,Βαρδινογιάννης,Μαρινάκης,ούτε βουλευτής ούτε υπουργός με παχυλούς μισθούς και αδυνατώ.

Δυστυχώς δεν υπάρχει ΕΛΠΙΔΑ!!!

ΧΑΡΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ!!!”.

