ΥΠΠΟ - Μαρία Κάλλας: στον κατάλογο των επετείων της UNESCO τα γενέθλιά της

Αίτημα ώστε να ενταχθεί στον κατάλογο επετείων της UNESCO η ημέρα γέννησης της Ελληνίδας ντίβας υποβάλλει το υπουργείο Πολιτισμού για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της.

"Με ιδιαίτερη τιμή", το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε σήμερα, 2 Δεκεμβρίου, 99 χρόνια από τη γέννηση της σπουδαιότερης και δημοφιλέστερης υψιφώνου στην ιστορία του λυρικού θεάτρου, την επίσημη ένταξη του εορτασμού των 100 ετών από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας στον κατάλογο συνεορτασμού επετείων της UNESCO για το 2023. Όπως εξηγεί το ΥΠΠΟΑ, στον ετήσιο κατάλογο περιλαμβάνονται προσωπικότητες, τις οποίες η UNESCO τιμά για τη συμβολή στην ανάπτυξη της Επιστήμης, της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού και της Επικοινωνίας, με σκοπό την αναγνώριση και την προβολή της οικουμενικής διάστασης και σημασίας τους.

Όπως δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, «η μαγική φωνή και, κυρίως, η συναρπαστική προσωπικότητα της Μαρίας Κάλλας τη μετέτρεψαν σε έναν ανυπέρβλητο μύθο, ο οποίος, όχι μόνο δεν έχει ξεθωριάσει στο ελάχιστο, ακόμη και 45 χρόνια μετά από τον θάνατό της, αλλά την έχει τοποθετήσει στο Πάνθεο των προσωπικοτήτων που επηρέασαν καθοριστικά τον κόσμο, την τέχνη, την αισθητική. Η συμβολή της Κάλλας στο παγκόσμιο λυρικό θέατρο υπήρξε επαναστατική, όχι απλώς εξαιτίας της φωνητικής της τελειότητας, αλλά επειδή ήταν εκείνη που έδωσε σημασία πέρα από την τραγουδιστική επάρκεια, στην ακρίβεια και στο πάθος της ερμηνείας. Για αυτόν τον λόγο τα ρεσιτάλ, οι παραστάσεις της, κάθε της εμφάνιση, έχουν μείνει ιστορικά.

Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπέβαλε στη Γενική Διάσκεψη της Επιτροπής της UNESCO στο Παρίσι, την ένταξη του εορτασμού των 100 ετών από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας στον κατάλογο συνεορτασμού επετείων της UNESCO για το 2023, πρόταση που είχε ιδιαίτερα θερμή υποδοχή. Το ΥΠΠΟΑ, με τις υπηρεσίες του και με τους εποπτευόμενους οργανισμούς του, σχεδιάζει ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων για την επόμενη χρονιά, το οποίο θα τιμήσει το έργο και το παγκόσμιο αποτύπωμα αυτής της σπουδαίας Ελληνίδας στην παγκόσμια τέχνη».

Ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η μαγεία της Κάλλας είναι μια ποιότητα που λίγοι καλλιτέχνες διαθέτουν, κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν πολλοί εξαιρετικοί καλλιτέχνες, αλλά ελάχιστοι που διαθέτουν αυτή την έκτη αίσθηση, το επιπλέον. Είναι κάτι που τους σηκώνει από το έδαφος: γίνονται σαν ημίθεοι. Εκείνη το είχε», είχε πει ο Φράνκο Τζεφιρέλι για τη Μαρία Κάλλας. Έναν αιώνα από τη γέννησή της, το 2023 θα γιορτάσουμε τη ζωή, το έργο και την παρακαταθήκη αυτής της μοναδικής γυναίκας, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της όχι μόνο στο λυρικό θέατρο αλλά σε κάθε μορφή τέχνης, η οποία, όπως έχει πει η Μονσεράτ Καμπαγιέ, άνοιξε νέες πόρτες για την όπερα, και της οποίας ο μύθος έχει εμπνεύσει καλλιτέχνες από τον 'Αντι Γουόρχολ μέχρι τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς.

Το υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς του θα σχεδιάσει πολιτιστικές δράσεις, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που στόχο θα έχουν αφενός να τιμήσουν αυτήν την εμβληματική προσωπικότητα και αφετέρου να φωτίσουν άγνωστες ενδεχομένως πτυχές της ζωής και του έργου της».

Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή UNESCO και την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην UNESCO, αναλαμβάνει να συντονίσει τις δράσεις για το επετειακό έτος UNESCO Μαρία Κάλλας 2023. Στο εκτενές πρόγραμμα συμμετέχει το σύνολο των εποπτευόμενων οργανισμών του ΥΠΠΟΑ, με εκδηλώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται παραστάσεις, γκαλά όπερας, εκθέσεις, αφιερώματα, εκδόσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία σύντομα πρόκειται να ανακοινωθούν λεπτομερώς. Στον προγραμματισμό των εκδηλώσεων συμμετέχουν, η Εθνική Λυρική Σκηνή, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Φεστιβάλ Αθηνών, το Ωδείο Αθηνών, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το ΜΟΜus.

