Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός: Νίκη για τους “πράσινους” στο Κάουνας

Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την αγωνιστική άνοδό του και στο Κάουνας, όπου πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική νίκη του στη Euroleague. Το «τριφύλλι» επικράτησε με 81-67 της Ζαλγκίρις, για την 11η αγωνιστική της Euroleague, σημειώνοντας το δεύτερο εφετινό ευρωπαϊκό «διπλό» του και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 5-6. Στον αντίποδα, οι Λιθουανοί υποχώρησαν στο 6-5.

Το σεμιναριακό σε άμυνα και επίθεση πρώτο ημίχρονο έβαλε τις βάσεις της επιτυχίας για την ελληνική ομάδα, η οποία βασίστηκε στις επιθετικές αρετές των Ντέρικ Ουίλιαμς (25π.) και Ντουέιν Μπέικον (19π., 8ρ.) στο δεύτερο, «σβήνοντας» κάθε προσπάθεια ανατροπής των Λιθουανών. Πλέον, ο Παναθηναϊκός επικεντρώνεται στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (5/12) για την 8η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, έχοντας την ψυχολογία στα ύψη!

Από την Ζαλγκίρις, η οποία υπέστη την πρώτη εφετινή εντός έδρας ήττα της στη Euroleague, προσπάθησε ο Κίναν Έβανς με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 13-27, 28-44, 53-60, 67-81

Επιθετικός πλουραλισμός, κανένα λάθος και «δεμένη» άμυνα, συνέθεσαν την εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο δεκάλεπτο, διάστημα κατά το οποίο οι «πράσινοι» απέκτησαν «μαξιλαράκι» ασφαλείας 14 πόντων, πραγματοποιώντας την καλύτερη εφετινή ευρωπαϊκή εκκίνηση τους.

«Εκτελώντας» από μέση και μακρινή απόσταση, μάλιστα, το «τριφύλλι» ξέφυγε με +12 (6-18) στο 7΄, ενώ με τον Πονίτκα να συνδέεται και αυτός από τα 6.75, παρέμεινε σε απόσταση ασφαλείας μέχρι το 13-27 της πρώτης περιόδου.

Με τον Μπέικον να παραμένει «ζεστός» από την περιφέρεια και δείχνοντας την απαραίτητη προσήλωση στην άμυνα, ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με νταμπλ σκορ στο 14΄ (18-36), ενώ ακόμα και όταν η Ζαλγκίρις προσπάθησε να αντιδράσει, τρέχοντας ένα επιμέρους σκορ 7-2 (25-38 στο 18΄), φρόντισε με τον Παπαγιάννη κοντά στο καλάθι να... σβήσει το ξέσπασμα των Λιθουανών, παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +16 (28-44).

Με τον Έβανς να βρίσκει ρυθμό από τα 6.75 και να σημειώνει 11 πόντους στην τρίτη περίοδο, τη στιγμή που η άμυνα είχε περιορίσει την παραγωγικότητα του Παναθηναϊκού, η Ζαλγκίρις έτρεξε ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 20-10 μέχρι το 28΄, μειώνοντας σε μονοψήφιο αριθμό τη διαφορά (48-54) και επιστρέφοντας στο παιχνίδι.

Ένα προσωπικό σερί 6-0 του Ουίλιαμς κράτησε όρθιο το «τριφύλλι», αλλά το τρίποντο του Ντίμσα στην εκπνοή του τρίτου δεκαλέπτου κράτησε τη Ζαλγκίρις σε απειλητική θέση (53-60).

Η αντεπίθεση της Ζαλγκίρις συνεχίστηκε και στον... επίλογο του αγώνα, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής (58-62 στο 31΄). Ωστόσο, αρχικά με τον Μπέικον και την κρισιμότερη στιγμή τον Ουίλιαμς, ο Παναθηναϊκός βρήκε τις λύσεις που έψαχνε στην επίθεση, ξεφεύγοντας στο 37΄ και πάλι με διψήφιο αριθμό (65-77), ενώ με την άμυνα να μπαίνει στην... εξίσωση στο τελευταίο δίλεπτο «κλείδωσε» το «διπλό» του «τριφυλλιού».

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ιερεθουέλο, Νίκολιτς, Τεπενιέρ

Οι συνθέσεις:

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Μακσβίτις): Έβανς 18 (4/10 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Λεκαβίτσιους , Χέιζ 10 (4 ριμπάουντ) , Σμιτς 2 , Μπιρούτις 4 , Μπραζντέικις 7 (1/4 τρίποντα) , Ντίμσα 4 (1), Κάβανο 3 (1/5 τρίποντα), Μπουτκεβίτσιους 6 , Ουλάνοβας 10 (4 ριμπάουντ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης 2, Γουόλτερς 11 (1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λι 5 (1/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Παπαγιάννης 6 (13 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γουίλιαμς 25 (6/6 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/10 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Γ. Καλαϊτζάκης , Μπέικον 19 (7/17 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 λάθη), Πονίτκα 9 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη) , Μαντζούκας, Γκουντάιτις 4

