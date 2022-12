Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Πρόκριση για την Ελβετία με ανατροπή στην... ανατροπή

Η Ελβετία πήρε το τελευταίο "εισιτήριο" για τους "16".

Η Ελβετία έγινε η τελευταία ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν ήταν εκείνη που... επιβίωσε στο «ροντέο» του «Stadium 974» της Ντόχα, επικρατώντας με 3-2, σε ένα ματς με δύο ανατροπές, αμέτρητες φάσεις, πάρα πολλά νεύρα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων (συνολικά 10 κίτρινες κάρτες) και κατέλαβε τη 2η θέση στον 7ο όμιλο.

Οι Σακίρι, Εμπολό και Φρόιλερ πέτυχαν τα γκολ των Ελβετών, ανέτρεψαν προσωρινά την κατάσταση με τους Μίτροβιτς και Βλάχοβιτς οι Σέρβοι, αλλά δεν έφτανε για να τους δώσει τη νίκη και την πρόκριση. Αντίπαλος της Ελβετίας την Τρίτη (6/12) στο Λουσαΐλ θα είναι η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μόλις στο 1ο λεπτό, ο Τζάκα σούταρε από το ύψος της περιοχής, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στον Εμπολό έξω από τη μικρή περιοχή, που πλάσαρε όμως ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς κάλυψε το πεδίο του και στη συνέχεια απέκρουσε και το δεύτερο σουτ του Τζάκα.

Στο 11’ οι Σέρβοι έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ όταν ο Ζίβκοβιτς βρήκε λίγο χώρο και σούταρε με το αριστερό με την μπάλα να χτυπάει στο δεξί δοκάρι και να καταλήγει στην αγκαλιά του Κόμπελ.

Στο 20’ από ωραία κούρσα και χαμηλή σέντρα του Ροντρίγκεζ, η μπάλα έφτασε στον Σο που την «έστρωσε» για τον Σακίρι κι ο τελευταίος με δυνατό σουτ έκανε το 1-0 για τους Ελβετούς.

Η αντίδραση των Σέρβων ήταν άμεση, με τον Τάντιτς να «σερβίρει» δύο γκολ μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Στο 26’ έβγαλε σέντρα... διαβήτη προς τον Μίτροβιτς που ισοφάρισε με κεφαλιά, ενώ στο 35’ από κλέψιμο της μπάλας ψηλά, έδωσε κάθετη πάσα στον Βλάχοβιτς που νίκησε τον Κόμπελ με αριστερό πλασέ.

Η Ελβετία είχε το καθαρό μυαλό να ψάξει με υπομονή γκολ ισοφάρισης πριν από τη λήξη του ημιχρόνου και το βρήκε στο 44’. Ο Σο έδωσε δεξιά στον Σακίρι, αυτός έκανε χαμηλή μπαλιά στη μικρή περιοχή κι Εμπολό από κοντά έκανε το 2-2.

Με τη εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου οι Ελβετοί έκαναν ανατροπή στην... ανατροπή, με ένα γκολ αποθέωση του passing game. Ο Σακίρι σήκωσε την μπάλα για τον Βάργκας κι εκείνος με το τακουνάκι, βρήκε τον Φρόιλερ που πλάσαρε εύστοχα, δίνοντας ξανά προβάδισμα στην ομάδα του με 3-2

Στο 57’ ο Εμπολό έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία για να «τελειώσει» το ματς για τους Ελβετούς. Από «γέμισμα» του Ακάνζι, ο Σαρ έδωσε ωραία πάσα στον Εμπολό που... κατάφερε να αστοχήσει από τα δύο μέτρα πλασάροντας πάνω απ’ τα δοκάρια. Στα τελευταία λεπτά οι Σέρβοι πίεσαν για να ισοφαρίσουν και να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο στον αγώνα, όμως οι Ελβετοί ήταν πολύ ψύχραιμοι, διαχειρίστηκαν με ηρεμία το προβάδισμά τους κι έφτασαν δίκαια στη νίκη και την πρόκριση...

Διαιτητής: Φερνάντο Ραπαλίνι (Αργεντινή)

Κίτρινες: Σ. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Πάβλοβιτς, Ραΐκοβιτς (στον πάγκο), Γκούντελι, Μίτροβιτς, Μιλένκοβιτς - Βίντμερ, Βάργκας, Τζάκα, Σαρ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΣΕΡΒΙΑ (Ντράγκαν Στοΐκοβιτς): Β. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μιλένκοβιτς, Βέλκοβιτς (55’ Γκούντελι), Πάβλοβιτς, Ζίβκοβιτς (78’ Ράντονιτς), Σ. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς (68’ Μακσίμοβιτς), Λούκιτς, Κόστιτς, Τάντιτς (78’ Ντζούρισιτς), Μίτροβιτς, Βλάχοβιτς (55’ Γιόβιτς).

ΕΛΒΕΤΙΑ (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Βιντμέρ, Ακάντζι, Σαρ, Ροντρίγκεζ, Φρόιλερ, Τζάκα, Σακίρι (69’ Ζακάρια), Σο (69’ Φερνάντες), Βάργκας (83’ Φασναχτ), Εμπολό (90’+6 Οκαφόρ).

