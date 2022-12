Οικονομία

Δημόσιο: Επιχείρηση “Θερμοστάτης” με… ηλεκτρικό καλοριφέρ σε “Γραφείο Υπουργού” (εικόνες)

Αποκαλυπτική για το πώς και κατά πόσον τηρείται το μέτρο της εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημόσιο, είναι η αποκάλυψη της εκπομπής “Στούντιο με Θέα” του ΑΝΤ1.

Αποκαλυπτική για την… μη τήρηση των οδηγιών και των ΚΥΑ στο Δημόσιο για την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω και της επιχείρησης «Θερμοστάτης» είναι η φωτογραφία που αποκάλυψαν το Σάββατο, ο Κωστής Πλάντζος και η εκπομπή «Στούντιο με Θέα».

Στην εκπομπή προβλήθηκε φωτογραφία με ένα ηλεκτρικό καλοριφέρ, πάνω στο οποίο αναγράφονταν ως «προορισμός» για την αξιοποίηση του οι λέξεις «Γραφείο Υπουργού».

Όπως σχολίασαν η Φαίη Μαυραγάνη και ο Κωστής Πλάντζος, πρόκειται για τρανή απόδειξη του πόσο δεν τηρείται ο κανόνας για εξοικονόμηση ενέργειας στις υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς μπορεί μεν ο θερμοστάτης στην κεντρική θέρμανση ή στον κλιματισμό να είναι σε συγκεκριμένη θερμοκρασία που έχει υποδειχθεί για να περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας, όμως η απαίτηση για ενέργεια θα παραμείνει υψηλή, λόγω της χρήσης ηλεκτρικών καλοριφέρ και άλλων φορητών μέσων θέρμανσης.

Η Επιχείρηση «Θερμοστάτης» στο Δημόσιο ξεκίνησε την 1η Ιουλίου, με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία δεν ανέφερε παρά τα αυτονόητα, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 10% σε σχέση με πέρσι. Ακολούθησε μια εγκύκλιος στις 4 Ιουλίου, μια επικαιροποίηση/ τροποποίηση της ΚΥΑ στις 17 Ιουλίου, μια νέα εγκύκλιος στις 21 Ιουλίου και μια ακόμα στις 31 Αυγούστου, η οποία προσπαθούσε να απευθυνθεί στο… φιλότιμο των φορέων, αλλά μάλλον μάταια.

Οι εντολές είναι η θέρμανση στους χώρους να μην ξεπερνά τους 19 βαθμούς, να κλείνουν κλιματιστικά και καλοριφέρ όταν φεύγουν οι υπάλληλοι, να απενεργοποιούνται υπολογιστές και άλλος μηχανογραφικός εξοπλισμός όπου δεν χρειάζονται και να υπάρξει ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού. Παρά ταύτα υπάρχει τέτοια δυστοκία, που θέτει εν αμφιβόλω την επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης στο Δημόσιο.

