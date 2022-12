Life

Σύλληψη τράπερ για οπλοκατοχή

Που είχε κρύψει το όπλο ο νεαρός, που ειναι γνώριμος των Αρχών. Τι άλλο βρέθηκε στο αυτοκίνητο του. Γιατί συνελήφθη ο συνοδηγός.

Συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα ένας 26χρονος, βουλγαρικής καταγωγής και ένας 21χρονος Έλληνας, για παραβίαση του νόμου περί όπλων.

Περίπου στις 02:30 τη νύχτα, αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 26χρονος, που είναι γνωστός τράπερ και το σταμάτησαν για έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι αστυνομικοί βρήκαν ένα όπλο Zastava που είχε παράνομα στην κατοχή ο 26χρονος και το οποίο ήταν κρυμμένο κάτω από τα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου, καθώς και ένα μαχαίρι.

Ο 26χρονος συνελήφθη, όπως και ο 21χρονος συνεπιβάτης του, που έφερε και αυτός μαχαίρι.

Βρέθηκαν ακόμη, 8 φυσίγγια και 2.000 ευρώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Ο 26χρονος τράπερ έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές, όταν τον προηγούμενο Νοέμβριο είχε συλληφθεί για συμπλοκή και τότε το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 28 μήνες με αναστολή και είχε αφεθεί ελεύθερος.

Επίσης, τον περασμένο Μάιο συνελήφθη ξανά, εκείνη την φορά για υπόθεση ναρκωτικών, στα διόδια της Θήβας, όπου αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε για έλεγχο και στο εσωτερικό βρήκαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης.

Προσφάτως, επίσης για παράνομη οπλοκαατοχή, είχε συλληφθεί, πάλι μετά από τυχαιο έλεγχο, ο τράπερ Trannos.





