Life

Trannos: Ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή στον τράπερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Αυτόφωρο. Που τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί.



Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για παράνομη οπλοκατοχή από κοινού ασκήθηκε στον γνωστό τράπερ Trannos.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Αυτόφωρο. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 9 Δεκεμβρίου.

Ο τράπερ Trannos συνελήφθη τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες απο αστυνομικές πηγές, στις 04:10 τα ξημερώματα, στην συμβολή των οδών Ιάκχου και Περσεφόνης, στην Ομόνοια κρίθηκε ύποπτα ένα αυτοκίνητο τύπου τζιπ και οι αστυνομικοί το σταμάτησαν για έλεγχο.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τέσσερα άτομα: ο 22χρονος τράπερ Trannos, ένας 31χρονος Ελληνας και δυο Αλβανοί, ηλικίας 32 και 37 ετών .

Κατα τον έλεγχο, βρέθηκε ένα όπλο χωρίς άδεια και οι αστυνοιμικοί πέρασαν χειροπέδες και στους τέσσερις επιβαόινοντες στο όχημα, ενώ το όπλο κατασχέθηκε

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για όπλο τύπου γκλοκμ με 6 φυσίγγια στον γεμιστήρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Φιλιππίδη: Η ένταση για τα “ερωτόλογα”, το πρόβλημα υγείας της Δροσάκη και η “πρόκληση” (βίντεο)

Θάνατος μικρής Μελίνας: Ανατροπή στο Εφετείο - Άκυρη η δίκη σε δεύτερο βαθμό

Τροχαίο στην Μεσογείων: Θρήνος για τον 28χρονο αρχισμηνία (εικόνες)