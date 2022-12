Κοινωνία

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Σκότωσε την νεαρή σύζυγο του και παραδόθηκε

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τον νεαρό άνδρα και το φερόμενο ως θύμα του, ηλικίας μόλις 19 ετών.

Ακόμη μια περίπτωση γυναικοκτονίας, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 23χρονος άνδρας, αλβανικής καταγωγής, τηλεφώνησε στις Αρχές και τους είπε πως πυροβόλησε τη 19χρονη σύζυγό του.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σπίτι του ζευγαριού, εντόπισαν την γυναίκα νεκρή και τον άνδρα να είναι έτοιμος να παραδοθεί.

Τον τύφλωσαν… τα ναρκωτικά και η ζήλεια

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το έγκλημα σημειώθηκε τα χαράματα στο διαμέρισμα που μένει το ζευγάρι στα Καμίνια.

Ο 23χρονος που εργάζεται ως μπάρμαν στην Τρούμπα και η 19χρονη που εργαζόταν σε νυχτερινό μαγαζί στην Καλλιθέα, επέστρεψαν σπίτι τους κι άρχισαν να τσακώνονται.

Ο δράστης που ομολόγησε ότι ζήλευε παθολογικά τη γυναίκα του, σε ένα ξέσπασμα θυμού και υπό την επήρεια ναρκωτικών πυροβόλησε την 19χρονη ομοεθνή του 2 φορές στο κεφάλι.

