Τροχαία: παραβάσεις από 1 στα 3 λεωφορεία και φορτηγά

Χιλιάδες κλήσεις και πρόστιμα μοίρασαν αστυνομικοί, μετά από ελέγχους που έγιναν σε καθημερινή βάση τον Νοέμβριο, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής:

«Στο πλαίσιο διενέργειας στοχευμένων και συστηματικών τροχονομικών ελέγχων, Αστυνομικοί του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής πραγματοποιούν σε καθημερινή βάση εξειδικευμένους τροχονομικούς ελέγχους σε φορτηγά και λεωφορεία, κατά μήκος του οδικού δικτύου της Ν. Ε. Ο. ΑθηνώνΛαμίας, με τα ακόλουθα αποτελέσματα για το μήνα Νοέμβριο του 2022.

Συνολικά, ελέγχθηκαν 9.132 φορτηγά και λεωφορεία και βεβαιώθηκαν 2.632 παραβάσεις εκ των οποίων:

1225 για μη σύννομη συμπλήρωση στοιχείων κατά τη χρήση καρτών οδηγών ή φύλλων καταγραφής ταχογράφου (ημεροχρονολογία και τόπος έναρξης/άφιξης, στοιχεία οδηγού/οχήματος).

για μη σύννομη συμπλήρωση στοιχείων κατά τη χρήση καρτών οδηγών ή φύλλων καταγραφής ταχογράφου (ημεροχρονολογία και τόπος έναρξης/άφιξης, στοιχεία οδηγού/οχήματος). 715 για υπέρβαση του ωραρίου εργασίαςανάπαυσης.

για υπέρβαση του ωραρίου εργασίαςανάπαυσης. 426 για αναρμόδια αφαίρεση κάρτας ταχογράφου ή για χρήση κάρτας άλλου οδηγού.

για αναρμόδια αφαίρεση κάρτας ταχογράφου ή για χρήση κάρτας άλλου οδηγού. 96 για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας.

για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας. 16 για σκόπιμη επέμβαση στη συσκευή ψηφιακού ταχογράφου με την τοποθέτηση είτε μαγνήτη είτε λογισμικού είτε πρόσθετου ηλεκτρονικού κυκλώματος, ώστε να αλλοιώνονται οι καταγραφόμενες ενδείξεις.

για σκόπιμη επέμβαση στη συσκευή ψηφιακού ταχογράφου με την τοποθέτηση είτε μαγνήτη είτε λογισμικού είτε πρόσθετου ηλεκτρονικού κυκλώματος, ώστε να αλλοιώνονται οι καταγραφόμενες ενδείξεις. 11 για στέρηση ισχύουσας Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων.

για στέρηση ισχύουσας Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων. 10 για μη βαθμονομημένο ταχογράφο.

για μη βαθμονομημένο ταχογράφο. 8 για αντικανονική κίνηση στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ή στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

για αντικανονική κίνηση στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ή στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. 6 για στέρηση ισχύοντος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

για στέρηση ισχύοντος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου. 4 για φθαρμένα ελαστικά.

για φθαρμένα ελαστικά. 2 για υποκλοπή μεταφορικού έργου.

για υποκλοπή μεταφορικού έργου. 2 για επισφαλή φόρτωση.

για επισφαλή φόρτωση. 111 λοιπές παραβάσεις.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου Οδικής Ασφάλειας».

