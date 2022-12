Κοινωνία

Καιρός: Πού θα βρέξει την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βροχές, υγρασία και λίγα χιόνια στα ορεινά συνθέτουν το σκηνικό του καιρού την Κυριακή.

Την Κυριακή σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι αυξημένες. Ασθενείς βροχές θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ παροδικές βροχοπτώσεις αναμένονται στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες καταιγίδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα των ορεινών όγκων της ηπειρωτικής χώρας. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 1 έως 13, στην Ήπειρο από 5 έως 17 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 4 έως 15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 18 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 17, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 8 έως 13 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί με εντάσεις έως 4-5 και ενδεχομένως πρόσκαιρα τοπικά 6 Μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-6 και τοπικά 6 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρη ασθενή βροχόπτωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί εντάσεις 2-3 και τοπικά στα ανατολικά 4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15-16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές κυρίως διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου” – Πατέρας Αντώνιος: Τον πέταξαν παράνομα από το σπίτι του λέει ο δικηγόρος του

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Σκότωσε την νεαρή σύζυγο του και παραδόθηκε

Πάτρα: Αστυνομικοί “φρουρούσαν” νεκρή γάτα όλο το βράδυ!