Τσαντάκιας τραυμάτισε θανάσιμα ηλικιωμένη

Χειροπέδες σε αδίστακτο ληστή που άρπαζε τσάντες από ηλικιωμένες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Γνώριμος των Αρχών ο τσαντάκιας.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν χθες (2/12) το βράδυ στην Ηλιούπολη έναν αλλοδαπό καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση φυλάκισης 15 μηνών, για κλοπή. Παράλληλα ο αλλοδαπός ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης 2 ληστειών σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών σε Ηλιούπολη και Δάφνη. Επιπρόσθετα, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του και σε κλοπή μοτοσυκλέτας, που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της μίας ληστείας.

Στην ληστεία στην Ηλιούπολη, που σημειώθηκε στις 10/11, ο αλλοδαπός επιβαίνοντας σε μοτοσικλέτα, άρπαξε την τσάντα ηλικιωμένης που ήταν πεζή. Από το τράβηγμα η παθούσα έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό της στο κεφάλι, από τον οποίο, δύο ημέρες αργότερα, επήλθε ο θάνατός της, σε νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.

Λίγες μέρες αργότερα στις 28/11 ο αλλοδαπός έκλεψε μια μοτοσυκλέτα από την περιοχή της Ηλιούπολης και στην συνέχεια την χρησιμοποίησε για να αρπάξει ακόμα μια τσάντα από πεζή ηλικιωμένη, τραυματίζοντας την βαριά (κάταγμα βραχιονίου και κάκωση ισχίων).

Η μοτοσικλέτα βρέθηκε εγκαταλελειμμένη στην περιοχή της Ηλιούπολης, από αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Νοτιοανατολικής Αττικής και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σπίτ και επαγγελματικό χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ο ρουχισμός που χρησιμοποίησε ο κατηγορούμενος κατά τη διάπραξη των ληστειών, 53 ναρκωτικά δισκία, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές και κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

