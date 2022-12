Πολιτική

Παρακολουθήσεις - Οικονόμου: Απέναντι σε αυτήν την παρωδία, η κυβέρνηση θωρακίζει την ΕΥΠ

Συνεχίζεται η κόντρα για τις παρακολουθήσεις. Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο κ. Βαξεβάνης συνεχίζει να δημοσιεύει σε συνέχειες τους αισώπειους μύθους του, όπως ήταν απολύτως αναμενόμενο. Το αφήγημά του, το οποίο φθίνει όσο περνάει ο χρόνος, είναι ένα συνονθύλευμα ατεκμηρίωτων ισχυρισμών. Όσο υστερεί σε θεμελίωση και στοιχεία, άλλο τόσο πλεονάζει σε μυθοπλασία. Το πλέον τραγικό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε ασμένως (προτού καλά-καλά κυκλοφορήσει η εφημερίδα) να υιοθετήσει τους αναπόδεικτους ισχυρισμούς και να εξάγει πολιτικά συμπεράσματα» τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απαντώντας στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Απέναντι σε αυτή την παρωδία η κυβέρνηση απαντά με τη θεσμική θωράκιση της λειτουργίας της ΕΥΠ, με την καθολική απαγόρευση των κακόβουλων λογισμικών και φυσικά με την εμπιστοσύνη στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία και οφείλει να αποσαφηνίσει το ταχύτερο δυνατό κάθε πτυχή της υπόθεσης αυτής» προσθέτει.

Στην ανακοίνωσή του, νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ επισήμαινε πως: «Η σημερινή αποκάλυψη ότι η ΕΥΠ παρακολουθούσε τους επικεφαλής της εθνικής άμυνας της χώρας σοκάρει κάθε ελληνίδα και κάθε έλληνα και παραπέμπει στις πιο σκοτεινές στιγμές της ελληνικής ιστορίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα ως προϊστάμενος της ΕΥΠ να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις: Ήταν στα αλήθεια υπό παρακολούθηση οι αξιωματούχοι που έχουν ως αποκλειστικό έργο την άμυνα της χώρας έναντι ξένων επιβουλών;

Και αν ναι ποιος ο εθνικός λόγος;

Το ίδιο ξεκάθαρες απαντήσεις οφείλει να δώσει και η υπεύθυνη για την ΕΥΠ εισαγγελέας, κ. Βλάχου: Υπέγραψε διάταξη για την παρακολούθηση των επικεφαλής της Εθνικής μας Άμυνας; Και αν ναι, ποιος ο εθνικός λόγος ;

Η υπομονή του ελληνικού λαού έχει εξαντληθεί και απαιτούνται ξεκάθαρες απαντήσεις».

