Τσίπρας: Οι πολίτες υποφέρουν και ο Πρωθυπουργός εκτοξεύει εξυπνάδες

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε από την Έδεσσα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Οι πολίτες υποφέρουν, η δημοκρατία υπονομεύεται από παρακρατικές μεθόδους και την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός κρύβεται από τη Βουλή, δεν έρχεται να δώσει απαντήσεις, αλλά προτιμά να πηγαίνει σε προστατευμένα κομματικά ακροατήρια και να εκτοξεύει ύβρεις, εξυπνάδες, διχαστικό λόγο», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος περιόδευσε στην αγορά της Έδεσσας.

«Με τις ύβρεις και τις εξυπνάδες, όμως, ούτε η τιμή του ρεύματος μειώνεται, ούτε η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ πέφτει, ούτε η πρώτη κατοικία προστατεύεται, από τα "κοράκια" και τους πλειστηριασμούς, για τους νοικοκυραίους και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Οι ύβρεις και ο διχαστικός λόγος δεν κρύβουν τα προβλήματα», τόνισε ο κ.Τσίπρας.

Ταυτόχρονα δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον κ. Μητσοτάκη σε αυτόν τον «ολισθηρό δρόμο» και θα επιμείνει να δώσει ο πρωθυπουργός απαντήσεις στη Βουλή, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιμείνει να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες προβάλλοντας λύσεις στα προβλήματά τους, θα επιμείνει να βρίσκεται δίπλα στους αδύναμους.

«Εμείς σε αυτόν τον δρόμο τον ολισθηρό δεν θα τον ακολουθήσουμε τον κ. Μητσοτάκη. Αν έχει επιλέξει να ισοπεδώσει τα πάντα, προκειμένου να διασωθεί, θα αντισταθούμε, δεν θα τον ακολουθήσουμε. Θα επιμείνουμε να τον βάλουμε στη Βουλή να δώσει απαντήσεις για αυτή την πρωτοφανή θεσμική εκτροπή την οποία ο ίδιος έχει ενορχηστρώσει», είπε και συνέχισε: «Θα επιμείνουμε να βρισκόμαστε δίπλα στους πολίτες, προβάλλοντας λύσεις στα προβλήματά τους, λύσεις ρεαλιστικές. Θα επιμείνουμε να είμαστε δίπλα στους αδύναμους, για να μη μείνει κανένας μόνος του σε αυτόν τον δύσκολο χειμώνα. Και, κυρίως, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να επισπευθεί η προοπτική της λαϊκής ετυμηγορίας, να έρθει πιο κοντά η πολιτική αλλαγή και η προοδευτική διακυβέρνηση, που θα βγάλει την κοινωνία από το τέλμα και θα δώσει ανάσα στην κοινωνία και στην πατρίδα».

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε πως «σε κάθε μήκος και πλάτος της χώρας η ελληνική κοινωνία υποφέρει από τις δραματικές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην ενέργεια, στους μισθούς, στην αγοραστική δύναμη, στην προστασία της πρώτης κατοικίας».

Συνοδευόμενος από τη βουλευτή Θεοδώρα Τζάκρη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περπάτησε στην αγορά της Έδεσσας και τον κεντρικό πεζόδρομο. Μπήκε σε εμπορικά καταστήματα και καταστήματα εστίασης και συζήτησε με τους ιδιοκτήτες τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με κυρίαρχο αυτό της ακρίβειας και των αυξημένων λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στη διάρκεια της περιοδείας συναντήθηκε με τον επικεφαλής τΉς αντιπολίτευσης στο δήμο Έδεσσας Ιωάννη Τσεπκεντζή, ο οποίος τον ενημέρωσε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταστηματάρχες αλλά και τα γενικότερα προβλήματα της πόλης.

Συζήτησε με συνδικαλιστές που τον ενημέρωσαν για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην περιοχή, με γιατρούς από το νοσοκομείο της Έδεσσας οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε προσωπικό και για το γεγονός ότι εν μέσω πανδημίας, όπως είπαν, έκλεισε η μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Συνομίλησε με καταναλωτές και πολίτες που εξαιτίας δανείων κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους.

Έξω από τα γραφεία τοπικής εφημερίδας συνομίλησε με στελέχη της και όταν ήρθε η συζήτηση στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, ο κ. Τσίπρας παρατήρησε ότι ακόμα και εκείνοι που ήταν αντίθετοι καταλαβαίνουν σιγά-σιγά τη μεγάλη σημασία της.

Σε ένα από τα καταστήματα ο ιδιοκτήτης του, του προσέφερε γκράπα και του υπενθύμισε ότι η τελευταία φορά που είχε επισκεφτεί ο κ.Τσίπρας την Έδεσσα ήταν πριν 10 χρόνια και είχε μιλήσει σε συγκέντρωση υπό βροχή.

Μετά την Έδεσσα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναχώρησε για το χωριό Γαλατάδες όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο και τα μέλη του Συνδέσμου Εκπροσώπησης Αγροτικών Συνεταιρισμών του Νομού Πέλλας.

