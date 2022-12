Κοινωνία

Χαλάνδρι: “Μοίραζαν” το θάνατο στις πιάτσες τοξικομανών

Πώς η ΕΛΑΣ "ξεδόντιασε" σπείρα που "'έσπρωχνε" ναρκωτικά στις πιάτσες. Οι ρόλοι, οι καραμπίνες και το ταξί.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούταν στην εγκατάσταση-καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης μέσω της υδροπονικής μεθόδου και στη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ενώ το εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης το είχαν στήσει στο Χαλάνδρι.

Συνολικά συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούταν στην εγκατάσταση, καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης δια της υδροπονικής μεθόδου, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση των συγκομισθησομένων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης (skunk) στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 2-12-2022 στην περιοχή του Χαλανδρίου, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης της ανωτέρω Υπηρεσίας, δύο ημεδαποί (72 και 54 ετών) και 43χρονος αλλοδαπός, ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης και κατά περίπτωση για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Στο πλαίσιο αποδόμησης εγκληματικών κυκλωμάτων επιδιδόμενων στην οργάνωση, εγκατάσταση και καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης εσωτερικού χώρου και στην περαιτέρω διακίνηση προϊόντων ακατέργαστης κάνναβης ,μέσω ανάλυσης και διασταύρωσης πληροφοριακών δεδομένων και εξακρίβωσης χώρων, αποκαλύφθηκε και πιστοποιήθηκε η δράση της ανωτέρω εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση διέθετε ιεραρχική δομή και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους, όπως περιγράφονται κάτωθι:

ήταν επιφορτισμένος με την ανεύρεση κατάλληλου εξοπλισμού για την εγκατάσταση της υδροπονικής καλλιέργειας, την επίβλεψη της λειτουργίας του, την φροντίδα για την ανάπτυξη των φυτών, τη συγκομιδή και αποξήρανσή τους, καθώς και στην μετέπειτα διακίνηση των παραγώγων ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, Ο 54χρονος ήταν υπεύθυνος για την επίβλεψη της λειτουργίας του εργαστηρίου, τη φροντίδα για την ανάπτυξη των φυτών, τη φύλαξη του χώρου, καθώς και τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών, εκμεταλλευόμενος την επαγγελματική του ιδιότητα ως οδηγός ταξί και

ήταν υπεύθυνος για την επίβλεψη της λειτουργίας του εργαστηρίου, τη φροντίδα για την ανάπτυξη των φυτών, τη φύλαξη του χώρου, καθώς και τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών, εκμεταλλευόμενος την επαγγελματική του ιδιότητα ως οδηγός ταξί και Ο 72χρονος ήταν αρμόδιος για την ασφαλή φύλαξη των χρηματικών ποσών που αποκόμιζαν από τη διακίνηση των παραχθέντων ουσιών.

Από τη μεθοδολογία δράσης, την επαγγελματική υποδομή της οργάνωσης, την δυναμικότητα του πλήρως εξοπλισμένου εργαστηρίου καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης υδροπονικής μεθόδου και τις κατασχεθείσες ποσότητες, εκτιμάται ότι τα παράνομα έσοδα του εγκληματικού κυκλώματος θα ανέρχονταν σε ποσό τουλάχιστον 75.000 ευρώ.

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία στο Χαλάνδρι, όπου είχαν εγκαταστήσει τα μέλη του κυκλώματος το πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο –φυτώριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης δια της υδροπονικής μεθόδου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

63 δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 45 έως 90 εκατοστά,

45 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) βάρους 9 κιλών και 636,2 γραμμαρίων,

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

Ηλεκτρική συσκευή τυποποίησης νάιλον συσκευασιών,

40.890 ευρώ και 1.181 δολάρια ΗΠΑ,

Αυτοκίνητο ταξί και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

καραμπίνα,

2 πιστόλια,

100 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

4 κινητά τηλέφωνα και

Εξοπλισμός του εργαστηρίου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.