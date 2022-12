Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Οικονόμου: ενισχύουμε την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας

Τι είπε ο Κυβ. Εκπρόσωπος για τις παρακολουθήσεις και τις τράπεζες. Ποιο μήνυμα έστειλε για τις εκλογές.

Από την άνοιξη και μετά κανείς μπορεί να περιμένει τις εκλογικές διαδικασίες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος διευκρίνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν «όσο πιο κοντά στο τέλος της τετραετίας».

Για τις τράπεζες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να συνεισφέρουν σημαντικά ώστε να μη δημιουργηθεί νέα γενιά κόκκινων δανείων.

«Εκλογές στο τέλος της τετραετίας»

Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, «όσο πιο κοντά στο τέλος της τετραετίας».

«Έχουμε το γεγονός ότι θα γίνει μια εκλογική αναμέτρηση που δε θα βγάλει κυβέρνηση εξαιτίας της μεθόδευσης του ΣΥΡΙΖΑ με τη νάρκη της απλής αναλογικής. Από την άνοιξη και μετά κανείς μπορεί να περιμένει τις εκλογικές διαδικασίες. Η ΝΔ έχει πει καθαρά ότι θα διεκδικήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου για αυτοδυναμία ώστε να λαμβάνονται γρήγορα και ουσιαστικά αποφάσεις» είπε.

«Κανέναν δε συμφέρει μια νέα γενιά κόκκινων δανείων»

Για το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων δανεισμού σχολίασε ότι «έχουμε ένα κοινό συμφέρον, η κοινωνία, οι πολίτες, οι πολιτικοί, οι τράπεζες. Να κάνουμε ό,τι απαιτείται ο καθένας για να μη δημιουργηθεί μια γενιά κόκκινων δανείων εξαιτίας μιας δυσμενούς διεθνούς εξέλιξης. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι έχει την τεχνογνωσία, και κυρίως την πολιτική βούληση, να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη».

Όπως επισήμανε ο Γιάννης Οικονόμου, «κανέναν δε συμφέρει μια νέα γενιά κόκκινων δανείων, την οικονομία ούτε το τραπεζικό σύστημα. Περιμένουμε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες συγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις από το τραπεζικό σύστημα... Πρέπει να κάνουμε ο καθένας από την πλευρά του ό,τι απαιτείται, και αυτή την ώρα οι τράπεζες πρέπει να συνεισφέρουν σημαντικά ώστε να μη δημιουργηθεί νέα γενιά κόκκινων δάνειων λόγω της αντικειμενικής δυσκολίας της διεθνούς ανόδου των επιτοκίων».

«Χρειάζονται ουσιαστικές κινήσεις για τη μη συσσώρευση νέου ιδιωτικού χρέους» υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου.

Ελληνοτουρκικά: «Έχουμε την πολιτική, άλλα και την αποτρεπτική ισχύ»

Σχολιάζοντας εξάλλου τις δηλώσεις του γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ για «μπλόκο» στα τουρκικά F-16 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε «να τα πείτε σε όσους πανηγύριζαν ότι δήθεν κατάφερε η Τουρκία και ο Ερντογάν να ξεμπλοκάρει το πρόγραμμα των F-16»

«Αφενός έχουμε φροντίσει να διευρύνουμε την απήχηση των θέσεών μας και να αποδομούμε τα παρανοϊκά επιχειρήματα της άλλης πλευράς, τη διαστρέβλωση διεθνούς νομιμότητας, από την άλλη ενισχύουμε την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας», επεσήμανε και συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα είναι μέρος της Δύσης, δεν είναι μέρος του προβλήματος, όσο επιμένει η Τουρκία στις αδιάλλακτες θέσεις της τόσο αναδεικνύεται ο ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή χωρίς να υποχωρεί ούτε εκατοστό από τα κυριαρχικά της δικαιώματα που εδράζονται στο διεθνές δίκαιο.

«Έχουμε την πολιτική ισχύ, άλλα και την αποτρεπτική ισχύ, να χαράζουμε το δρόμο μας όπως εμείς εκτιμούμε ότι συμφέρει την πατρίδα δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Παρακολουθήσεις

Σχολιάζοντας νέα δημοσιεύματα για τις παρακολουθήσεις έκανε λόγο για επίμονη αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών, προσθέτοντας ότι «περισσεύει η μυθοπλασία». «Η δικαιοσύνη απαιτείται να κάνει γρήγορα τη δουλειά της, και η κυβέρνηση θεσμικά έρχεται να αντιμετωπίσει μια σειρά σοβαρών παθογενειών για τη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών και να καταστήσει την Ελλάδα πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα υπάρχει καθολική απαγόρευση χρήσης λογισμικών παρακολούθησης» σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

