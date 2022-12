Πολιτική

Παρακολουθήσεις: Στα ύψη η πολιτική κόντρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πόλεμος" κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για το θέμα των υποκλοπών και παρακολουθήσεων πολιτικών προσώπων.

Συνεχίζεται η πολιτική κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με το θέμα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων πολιτικών προσώπων, στον απόηχο δημοσιευμάτων σε κυριακάτικές εφημερίδες.

Ο κυβερνητικός εκρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολιάζοντας νέα δημοσιεύματα για τις παρακολουθήσεις έκανε λόγο για επίμονη αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών, προσθέτοντας ότι «περισσεύει η μυθοπλασία».

«Η δικαιοσύνη απαιτείται να κάνει γρήγορα τη δουλειά της, και η κυβέρνηση θεσμικά έρχεται να αντιμετωπίσει μια σειρά σοβαρών παθογενειών για τη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών και να καταστήσει την Ελλάδα πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα υπάρχει καθολική απαγόρευση χρήσης λογισμικών παρακολούθησης» σημείωσε στον ΣΚΑΪ.

"Απέναντι, δηλαδή, σε μια παρωδία ισχυρισμών, κατασκοπευτικής νουβέλας και, κυρίως, ανυπόστατων ισχυρισμών, χωρίς στοιχεία και τεκμήρια, η Κυβέρνηση κάνει αυτό που οφείλει να κάνει κάθε υπεύθυνη και συντεταγμένη Πολιτεία. Βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτή δικαστική έρευνα για να αποσαφηνίσει πλήρως την υπόθεση αυτή, να δει ποια είναι τα πραγματικά της χαρακτηριστικά και ποια η υπερβολή και η εργαλειοποίηση", κατέληξε ο Γιάννης Οικονόμου.

ΣΥΡΙΖΑ: Να απαντήσει η κυβέρνηση για την ΕΥΠ



«Να αφήσει τους εξυπνακισμούς και να απαντήσει η κυβέρνηση αν παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, που ζητά από την κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις.

Η ανακοίνωση:

"Μετά τις χθεσινές ανατριχιαστικές αποκαλύψεις ότι πέραν υπουργών επιχειρηματιών και πολιτικών προσώπων στόχος της ΕΥΠ ήταν και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε για μια ακόμη φορά το δρόμο των γελοίων υπεκφυγών και των επιθέσεων αντί των ξεκάθαρων απαντήσεων.

Τα πράγματα ωστόσο είναι πολύ σοβαρότερα από όσο νομίζουν, για να θαρρούν πως θα ξεφύγουν με αναφορές στον Αίσωπο και με εξυπνακισμούς.

Επαναλαμβάνουμε τα ερωτήματα:

Είναι αληθές ότι η ΕΥΠ είχε ως στόχους παρακολούθησης τους επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας;

Μπορεί ο πολιτικός υπεύθυνος της ΕΥΠ και πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, να το διαψεύσει κατηγορηματικά;

Θα περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις.

Με την εθνική ασφάλεια της χώρας δεν πρόκειται να ανεχθούμε παιχνίδια".

Ειδήσεις σήμερα:

Κριάρι τραυμάτισε σοβαρά γυναίκα στη σπονδυλική στήλη

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Τον “τύφλωσαν” η παθολογική ζήλεια και τα ναρκωτικά

Εμπρηστική επίθεση σε εταιρεία και μολότοφ κατά αστυνομικών και πυροσβεστών