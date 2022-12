Αθλητικά

Ολυμπιακός: χορταστική ισοπαλία με τη Σταντάρ Λιέγης

"Έλαμψε" ο Μαρσέλο με δύο ασίστ στον φιλικό αγώνα με τη βελγική ομάδα.

Με το «χορταστικό», 3-3, απέναντι στην Σταντάρ Λιέγης ολοκήρωσε ο Ολυμπιακός τη μίνι προετοιμασία του επί ισπανικού εδάφους.

Κάνοντας αρκετές δοκιμές σε σχήματα και πρόσωπα, σε ένα ακόμη ματς, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Μίτσελ, είδε την ομάδα του να βγάζει αρκετές φάσεις και να σκοράρει τρεις φορές, αλλά αμυντικά έγιναν λάθη που στοίχισαν ισάριθμα γκολ.

Η βελγική ομάδα προηγήθηκε στο 19΄ με τον Ντάβιντα, ωστόσο, στο 58΄ οι Πειραιώτες έφεραν το ματς στα ίσια με τον Ελ Αραμπί. Και πάλι η Σταντάρ πέρασε μπροστά στο σκορ με το γκολ του Όιο στο 64'.

Από κει και πέρα ανέλαβε δράση ο Μαρσέλο, ο οποίος με ισάριθμες ασίστ στο 74΄ και 76΄ έδωσε την ευκαιρία στους Μπακαμπού και Αραμπί να φέρουν την ανατροπή και να δώσουν το προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 3-2.

Τελικά στο 90΄ ο Όιο με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο ματς διαμόρφωσε το τελικό 3-3.

Οι ενδεκάδες:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πασχαλάκης, Ρέαμπτσιουκ, Ρέτσος, Ντόι, Βρουσάι, Εμβιλά, Κασάμι, Μασούρας, Αγκιμπού Καμαρά, Ροντρίγκες, Μπιελ.

Στο β΄ μέρος αγωνίστηκαν οι: Κρίστενσεν, Σαμασέκου, Μπακαμπού, Χάμες Ροντρίγκες, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Καλογερόπουλος, Φορτούνης, Ελ Αραμπί, Μαρσέλο.

ΣΤΑΝΤΑΡ: Μποντάρ, Μποπέ, Τσίμιροτ, Λαΐφης, Φόσεϊ, Ντόνουμ, Αλζάτε, Μπαλικβίσα, Νταβίντα, Ζιάνι, Πέριτσα

Μία αλλαγή έκαναν οι Βέγλοι στο 2ο ημίχρονο, με τον Όιο να περνά στο ματς αντί του Πέριτσα

