Αλέξανδρος Νικολαϊδης: Η τελευταία του επιθυμία γίνεται πράξη

Σε δημοπρασία τα ολυμπιακά μετάλλια και οι δάδες «για να σωθεί ένα παιδί». Οι τιμές εκκίνησης.

Η τελευταία επιθυμία του Αλέξανδρου Νικολαΐδη να βγουν σε δημοπρασία τα μετάλλια που κέρδισε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και οι τρεις Ολυμπιακές δάδες που κράτησε ως λαμπαδηδρόμος γίνεται πράξη.

Λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Ολυμπιονίκη, που συγκλόνισε το Πανελλήνιο, η οικογένειά του ανακοινώνει ότι τα μετάλλια και οι δάδες του θα δημοπρατηθούν ώστε να χρήματα να δοθούν σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για να σωθούν παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σημειώνεται ότι ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης έφυγε από τη ζωή στα 43 του νικημένος από μία σπάνια μορφή καρκίνου, το καρκίνωμα NUT.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Αλέξανδρου Νικολαΐδη:

Στις 14 Οκτωβρίου 2022, ο κόσμος μας έγινε πιο φτωχός, όταν αποχαιρετήσαμε τον άνθρωπό μας, έναν σπουδαίο πατέρα, σύντροφο, γιο και αδελφό, έναν κορυφαίο αθλητή πρότυπο, τον δις αργυρό Ολυμπιονίκη του Τae Κwon Do Αλέξανδρο Νικολαΐδη.

Ο Αλέξανδρός μας, άφησε την προσωπική και μοναδική του σφραγίδα με τις δράσεις και τις πράξεις του καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέχουσας αθλητικής και κοινωνικής του πορείας, όπως ακριβώς άφησε και ανεξίτηλο το αποτύπωμά του μέσα στην καρδιά μας. Τα τελευταία του λόγια:

«Αν ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή για κάποιο σκοπό, εγώ έχω αποφασίσει ποιος θα είναι αυτός. Να προσφέρω ελπίδα μέσα από όσα κατάφερα στην ζωή μου, από τα όμορφα μέχρι τα άσχημα. Για αυτόν τον λόγο, τα δύο μου αργυρά Ολυμπιακά μετάλλια, της Αθήνας και του Πεκίνο, που για χρόνια κρύβω καλά, ήρθε η ώρα να βγουν και να επιστρέψουν εκεί που ανήκουν, στις πανανθρώπινες αξίες. Τελευταία επιθυμία μου είναι, τα δύο αυτά μετάλλια, να βγουν σε δημοπρασία και το ποσό που θα συγκεντρωθεί να δοθεί σε δομές για τα παιδιά που θα επιλέξει η οικογένειά μου. Αν σωθεί έστω ένα παιδί, θα αξίζει κάθε κλωτσιά που έχω φάει στο κεφάλι, κάθε κάταγμα στα πόδια μου. Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλω να αφήσω στην κοινωνία, αυτή είναι η κληρονομιά που θέλω να μείνει στα παιδιά μου».

Με βάση λοιπόν την επιθυμία του ίδιου, ανακοινώνουμε με ιδιαίτερη συγκίνηση, ότι τα 2 αργυρά του Ολυμπιακά μετάλλια και 3 Ολυμπιακές δάδες, η μία μάλιστα του 2008 στην οποία ήταν ο πρώτος λαμπαδηδρόμος, τίθενται σε δημοπρασία (Silent Auction) με σκοπό τα χρήματα που θα συλλεχθούν να δοθούν για καλό σκοπό και να πάνε σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και οικογένειες που το έχουν πραγματική ανάγκη.

Η ιστοσελίδα των Δημοπρασιών που φέρει την ονομασία #gianasotheienapaidi - https://www.alexandrosnikolaidis.com/gianasotheienapaidi/ είναι διαθέσιμη από σήμερα, Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου έως τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει:

Τα 2 αργυρά μετάλλια του:

•Αργυρό Μετάλλιο Tae Kwon Do Αλέξανδρου Νικολαΐδη, Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004, Κατηγορία 80+ κιλών

•Αργυρό Μετάλλιο Tae Kwon Do Αλέξανδρου Νικολαΐδη, Ολυμπιακοί Αγώνες Πεκίνο 2008, Κατηγορία 80+ κιλών

Και τις 3 δάδες του:

•Ολυμπιακή Δάδα, Ολυμπιακοί Αγώνες Σίδνεϊ 2000

•Ολυμπιακή Δάδα, Ολυμπιακοί Αγώνες Πεκίνο 2008, 1ος Λαμπαδηδρόμος

•Ολυμπιακή Δάδα, Ολυμπιακοί Αγώνες Λονδίνο 2012

Τα χρήματα των δημοπρασιών θα δοθούν απευθείας και ισόποσα στους ακόλουθους 7 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και στις αντίστοιχες οικογένειες:

-ΛΑΜΨΗ - Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Β. Ελλάδος

-ΦΛΟΓΑ - Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες

-Παιδικό Χωριό SOS στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης

-Σύλλογος Σεισμόπληκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας "Η Ελπίδα" & στις Οικογένειες των 2 θυμάτων των φυσικών φαινομένων της 15ης Οκτωβρίου 2022 στην Κρήτη

-ΆΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

-Γιατροί Χωρίς Σύνορα

-Κοινωνική Κουζίνα ο Άλλος Άνθρωπος

Η οικογένεια του Αλέξανδρου

