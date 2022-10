Αθλητικά

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο (εικόνες)

Σπαρακτικό το "τελευταίο αντίο" στον δύο φορές αργυρό Ολυμπιονίκη, Αλέξανδρο Νικολαΐδη.

ΣΧε κλίμα οδύνης, πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία για τον Ολυμπιονίκη Αλέξανδρο Νικολαΐδη που έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή.

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης για να παραστεί στην κηδεία του Αλέξανδρου Νικολαΐδη και να τιμήσει την μνήμη του Ολυμπιονίκη, που έχασε τη μάχη με σπάνια μορφή καρκίνου, σε ηλικία 43 χρονών.

Τραγικές φιγούρες τα μέλη της οικογένειας του. Η αδερφή της γιαγιάς του Αλέξανδρου Νικολαΐδη δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της πάνω από το φέρετρο, ξεσπώντας σε κλάματα, ενώ ο θείος του λύγισε μιλώντας στους δημοσιογράφους για τον πολυαγαπημένο του ανιψιό, κάνοντας αναδρομή στις δεκάδες μάχες που έδωσε στα μεγαλύτερα τουρνουά του τάε κβο ντο σε όλη την Ευρώπη.

«Παλικάρι μου, αετέ μου, πώς θα το περάσω αυτό», φώναξε ο πατέρας του σε μία συνταρακτική στιγμή λίγο πριν ξεκινήσει η κηδεία του Αλέξανδρου Νικολαΐδη.

Συντετριμμένες έφθασαν στην εκκλησία και σύζυγος του δύο φορές “αργυρού” Ολυμπιονίκη, Δώρα Τσαμπάζη, και η αδερφή του.

Εμφανώς συγκινημένοι εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στους κοντινούς ανθρώπους του Αλέξανδρου Νικολαΐδη οι δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης και δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης που θέλησαν να πουν το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο αθλητή.

To παρών έδωσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Εκατοντάδες άτομα, συγγενείς και φίλοι του Αλέξανδρου Νικολαΐδη έχουν δώσει το "παρών" στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, για να αποχαιρετίσουν για τελευταία φορά τον αθλητή.

