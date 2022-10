Life

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Συγκλονίζει η γυναίκα του, “σ’ αγαπάω, μ’ ακούς;”

Με στίχους του Ελύτη αποχαιρέτισε τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Νικολαΐδη η Δώρα Τσαμπάζη.

Με μια συγκλονιστικά απλή και ουσιώδη ανάρτηση αποχαιρέτισε τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Νικολαΐδη, η Δώρα Τσαμπάζη.

Η δημοσιογράφος, που ήταν παντρεμένη με τον Ολυμπιονίκη και αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και η μητέρα των δύο παιδιών του, Φίλιππου και Ελεάννας.

Μέσω ανάρτησής της στο Instagram έγραψε ένα απόσπασμα από το «Μονόγραμμα» του Οδυσσέα Ελύτη.

«Ποιός μιλεί στα νερά και ποιός κλαίει – ακούς; Ποιός γυρεύει τον άλλο, ποιός φωνάζει – ακούς; Είμ’ εγώ που φωνάζω κι είμ’ εγώ που κλαίω, μ’ ακούς. Σ΄αγαπώ, σ’ αγαπώ, μ’ ακούς».

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών, χτυπημένος από ένα σπάνιο καρκίνωμα, το NUT.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε ο ίδιος, μέσω μιας συγκλονιστικής του ανάρτησης, στην οποία αναφέρεται στη ζωή του, την ασθένεια και τη μάχη που έδωσε, τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του, αλλά και την οικογένειά του.

«Είχα την τύχη να με αγαπήσει η πιο υπέροχη γυναίκα του κόσμου, το δώρο μου από το Θεό, όπως είναι και το όνομα της, και να αποκτήσουμε μια πανέμορφη οικογένεια.

Έτσι και σε αυτή την ατυχία που με βρήκε, είπα ευχαριστώ, που αν αυτό ήταν γραφτό να έρθει στην οικογένειά μου, δεν βρήκε εκείνη ή τα παιδιά μου. Εγώ έπρεπε να το ανέβω αυτό το βουνό, έχω έπρεπε να σηκώσω αυτό το βάρος. Όχι εκείνοι», έγραψε για την οικογένειά του.

