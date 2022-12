Ζώδια

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Η Αφροδίτη, ο Ερμής και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.



«Σας έχω υποσχεθεί καλά Χριστούγεννα», είπε η Λίτσα Πατέρα πριν τις προβλέψεις για τα ζώδια, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος της εκπομπής είπε ότι η Αφροδίτη και ο Ερμής είναι στον Τοξότη, κάτι που δείχνει ότι θέλουμε να βγούμε να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά και να ψωνίσουμε και λίγο υπερβολικά.

Σε λίγο περνάνε στον Αιγόκερω που αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε πια σταθερά πράγματα, είπε και πρόσθεσε ότι ο Ουρανός ενοχλείται από την Σελήνη και φέρνει όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις και στην Γη και στο χρήμα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

