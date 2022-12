Κοινωνία

Κολωνός - Βιασμός 12χρονης: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε οίκο ανοχής

Την έρευνα ζήτησε η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση βάσει των καταθέσεων της 12χρονης. Τι ψάχνουν οι Αρχές.

Έφοδο σε οίκο ανοχής στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου στο πλαίσιο ερευνών για τη ζοφερή υπόθεση του βιασμού της 12χρονης μαθήτριας από τον Κολωνό από τον 52χρονο, έκανε κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής.

Η επιχείρηση, μετά από παραγγελία της ανακρίτριας, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 1ης Δεκεμβρίου με άκρα μυστικότητα και στο πλαίσιο του αυτόφωρου, συνελήφθησαν πέντε γυναίκες εκ των οποίων οι τρεις αλλοδαπές ηλικίας 26, 38 και 63 ετών και δύο ημεδαπές 19 και 65 ετών για παράβαση του νόμου περί εκδιδόμενων προσώπων και παράβαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή.

Επιπλέον, συνελήφθησαν μια 53χρονη αλλοδαπή και ένας 53χρονος αλλοδαπός, ως μισθωτές του οικήματος στο οποίο δραστηριοποιούνταν οι συλληφθείσες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Στόχος των ερευνών είναι οι αρχές να διαπιστώσουν τι πραγματικά συμβαίνει με τα όσα αποκάλυψε στην κατάθεση της η 12χρονη, για τους οίκους ανοχής. Πόσο τακτικά οδηγούσε το παιδί ο Μίχος, αν υπήρχε και άλλο πρόσωπο που εκτελούσε χρέη προαγωγού και φυσικά το πελατολόγιο της διαστροφής με όσους πλήρωναν για να βιάσουν ένα 12χρονο παιδί.

