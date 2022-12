Κοινωνία

Επέτειος δολοφονίας Γρηγορόπουλου: Κλειστοί δρόμοι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Τι ανακοίνωσε η αστυνομία για τα μέτρα, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα λάβουν χώρα αύριο ενόψει των διαδηλώσεων για την πορεία της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Πώς θα ρυθμιστεί η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας:

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λόγω των συγκεντρώσεων-πορειών που έχουν εξαγγελθεί για αύριο Τρίτη (06-12-2022), θα πραγματοποιηθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορους οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για τη αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.





