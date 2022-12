Κοινωνία

Εξάρχεια: επίθεση σε διμοιρία ΜΑΤ (εικόνες)

Άγνωστοι πέταξαν πέτρες και βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στα Εξάρχεια.

Σκηνικό "πολέμου" έχει δημιουργηθεί στην περιοχή των Εξαρχείων, καθώς άγνωστοι επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ.

Πιο συγκεκριμένα, τα επεισόδια στα Εξάρχεια εντείνονται στις οδούς Εμμανουήλ Μπενάκη και Χαριλάου Τρικούπη, με τους αγνώστους να πετούν μολότοφ και πέτρες προς τα ΜΑΤ και οι αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν με δακρυγόνα.

Υπενθυμίζεται, ότι στα Εξάρχεια βρίσκεται σε εξέλιξη πορεία διαμαρτυρίας για το αιματηρό περιστατικό στην Θεσσαλονίκη, όταν ένας αστυνομικός πυροβόλησε 16χρονο που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, μετά από καταδίωξη καθώς είχε κλέψει καύσιμα αξίας 20 ευρώ.

Θεσσαλονίκη: Ένταση, δακρυγόνα και μολότοφ στην Καμάρα

Παρόμοια σκηνικά και στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές έξι ατόμων, μέχρι στιγμής από την Αστυνομία, μετά την ένταση που επικράτησε σε συγκέντρωση και πορεία ατόμων από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο στο κέντρο της πόλης.

Η κινητοποίηση έγινε για το περιστατικό με τον 16χρονο που πυροβολήθηκε κατά την διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικό.

Ενταση επικράτησετο βράδυ της Δευτέρας και στην Καμάρα όταν άτομα από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο ξεκίνησαν πορεία διαμαρτυρίας στην Εγνατία οδό για το σημερινό περιστατικό με τον 16χρονο που πυροβολήθηκε κατά την διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικό. Είχε προηγηθεί κάλεσμα για συγκέντρωση στο χώρο λίγο πριν από τις 8 μμ και σύμφωνα με την Αστυνομία περισσότερα από 1500 άτομα συμμετείχαν στην πορεία με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Λίγα λεπτά με την έναρξή της, ομάδα κουκουλοφόρων πέταξαν βόμβες μολότοφ και πέτρες προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ, αναποδογύρισαν κάδους στο οδόστρωμα κι έβαλαν φωτιά.

Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης και χημικών. Οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς το κέντρο της πόλης μέσω της οδού Αγίας Σοφίας,Τσιμισκή Αριστοτέλους και Μητροπόλεως και επέστρεψαν στην πλατεία Αγίας Σοφίας όπου διαλύθηκαν.Στην διαδρομή κουκουλοφόροι έσπασαν βιτρίνες και προκάλεσαν φθορές σε καταστήματα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας ενώ μια ομάδα ατόμων αποκόπηκε από το κυρίως σώμα της πορείας και κινήθηκε προς την παραλιακή λεωφόρο.

