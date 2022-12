Πολιτική

Αλβανία: ο Μητσοτάκης στα Τίρανα για τα Δυτικά Βαλκάνια

Ο Πρωθυπουργός συμμετέχει στην Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων. Τι προβλέπεται στο πρόγραμμα για τις συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει την Τρίτη (στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος) στις εργασίες της Ολομέλειας της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δυτικών Βαλκανίων, που διεξάγεται στα Τίρανα.

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 18:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιο.

Στις 18:45 ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής της Αλβανίας Lindita Nikolla και στις 19:30 με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αλβανίας Bajram Begaj.

Το βράδυ στις 20:00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον ομόλογό του της Αλβανίας Edi Rama. Στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε δείπνο εργασίας που παραθέτει ο κ. Rama.

Μεθαύριο Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τη Χειμάρρα, τη Λειβαδιά και τη Δερβιτσάνη, όπου θα έχει συναντήσεις με μέλη και εκπροσώπους της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Ο Βούτσιτς άλλαξε γνώμη και θα πάρει μέρος στην Σύνοδο

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να συμμετάσχει στην Σύνοδο ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου, στα Τίρανα.

«Η μετάβαση μου στα Τίρανα ίσως φέρει κάποιο όφελος για την Σερβία ίσως και όχι, αλλά, σε κάθε περίπτωση, η απουσία μου από την Σύνοδο θα προκαλούσε πολύ μεγάλη ζημιά στη χώρα» ανέφερε ο Βούτσιτς ανακοινώνοντας την αλλαγή στη στάση του. Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Σερβίας την 1η Δεκεμβρίου είχε δηλώσει ότι δεν πρόκειται να μεταβεί στα Τίρανα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ήπια αντίδραση της ΕΕ στην υπουγροποίηση, στο Κόσοβο, Σέρβου πολιτικού ο οποίος - όπως υποστηρίζει το Βελιγράδι - δεν έχει την εμπιστοσύνη του σερβικού πληθυσμού. Ο Βούτσιτς αποφάσισε να συμμετάσχει τελικά στην Σύνοδο των Τιράνων μετά από την συνάντηση που είχε σήμερα στο Βελιγράδι με τον ειδικό απεσταλμένο της ΕΕ για το Κόσοβο, Μίροσλαβ Λάιτσακ.

Ο πρόεδρος της Σερβίας ανέφερε ότι στην Σύνοδο θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα του σερβικού λαού και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποτελέσει η τοποθέτηση του "παραφωνία'' από την επικρατούσα αντίληψη. «Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το θέμα στην Σύνοδο θα είναι τα Δυτικά Βαλκάνια, οι 20 ομιλητές θα αναφερθούν στις κυρώσεις κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και το ζήτημα του Κοσόβου με ανεπαρκή τρόπο, θα είναι καλό να ακούσουν τουλάχιστον μία απάντηση», ανέφερε ο Βούτσιτς.

Ο πρόεδρος της Σερβίας δήλωσε επίσης ότι στα Τίρανα έχει την υποχρέωση να εκφράσει της ευγνωμοσύνη του για την βοήθεια των 165 εκατομμύριων ευρώ που προσφέρει η ΕΕ στην Σερβία ώστε να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση. Ανέφερε δε ότι μία σημαντική συμφωνία για τους πολίτες των Δυτ. Βαλκανίων που θα υπογραφεί στα Τίρανα θα είναι η κατάργηση του τέλους περιαγωγής στην κινητή τηλεφωνία.

