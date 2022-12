Παράξενα

Καβάλα - Εξαφάνιση 3χρονου: Πού εντοπίστηκε το παιδί και γιατί συνελήφθη η μητέρα του

Το παιδί είχε χαθεί στην ορεινή περιοχή του Παγγαίου Καβάλας.

Σε δασική περιοχή του Παγγαίου Καβάλας εντοπίστηκε, χθες το βράδυ, 3χρονος που είχε χαθεί στην ορεινή περιοχή του Παγγαίου Καβάλας.

Το αγοράκι, που είχε χαθεί λίγες ώρες νωρίτερα και αναζητούνταν από τη μητέρα του, με την οποία φέρεται να είχαν μεταβεί στην περιοχή το πρωί της ίδιας ημέρας για λόγους αναψυχής, εντόπισαν αστυνομικοί. Αν και καλά στην υγεία του, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καβάλας για παροχή πρώτων βοηθειών.

Σημειώνεται ότι η μητέρα του αγοριού συνελήφθη για αρπαγή ανηλίκου, καθώς σε προγενέστερο χρόνο είχε υποβληθεί σε βάρος της σχετική έγκληση από τον εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος -σύμφωνα με σχετικές δικαστικές αποφάσεις- έχει την επιμέλεια του παιδιού.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Παγγαίου.

