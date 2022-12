Παράξενα

Κέντρο αισθητικής με κρυφή κάμερα κατέγραφε γυμνές γυναίκες

Κάμερα σε κέντρο αισθητικής κατέγραφε γυναίκες που έκαναν αποτρίχωση σε ευαίσθητες περιοχές. Η καταγγελία πελάτισσας.

Ιδιοκτήτρια επιχείρησης παροχής υπηρεσιών αισθητικής συνελήφθη για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ύστερα από καταγγελία πελάτισσας, και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.

Είχε προηγηθεί καταγγελία σε βάρος της 46χρονης ιδιοκτήτριας από πελάτισσα, σύμφωνα με την οποία, σε χώρο εφαρμογής υπηρεσίας laser σε ευαίσθητες γυναικείες περιοχές κι ενώ οι γυναίκες βρίσκονταν καθ' όλη τη διάρκεια χωρίς τον ρουχισμό τους, εντόπισε ύπαρξη κάμερας που ήταν τοποθετημένη ψηλά σε τοίχο.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, όπου και διαπίστωσαν την ύπαρξη κάμερας στο συγκεκριμένο δωμάτιο - χώρο που συνδέεται με καταγραφικό και προχώρησαν στη σύλληψη της 46χρονης έπειτα από επικοινωνία με αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

