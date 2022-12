Υγεία - Περιβάλλον

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: Το πόρισμα για τα αίτια θανάτου της σπιτονοικοκυράς

Ποια είναι η αιτία θανάτου της σπιτονοικοκυράς του πρώην ζεύγους Μάνου Δασκαλάκη και Ρούλας Πισπιρίγκου.

Παραδόθηκε στην Εισαγγελία Πατρών το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης δύο γιατρών του Νοσοκομείου «Αγιος Ανδρέας» για τα αίτια θανάτου της σπιτονοικοκυράς του πρώην ζεύγους Μάνου Δασκαλάκη και Ρούλας Πισπιρίγκου, επί της οδού Μπιζανίου στην Πάτρα.

Η δικαιοσύνη εκτίμησε ότι έπρεπε να θέσει δικλίδα ασφαλείας στην υπόθεση και δεν αρκέστηκε στη δικογραφία που παρέλαβε τον περασμένο Αύγουστο από την Ασφάλεια Πάτρας, δίνοντας εντολή να διενεργηθεί εξέταση και από ανεξάρτητους ειδικούς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πελοπόννησος» και το pelop.gr, το πόρισμα ενός παθολόγου κι ενός νευρολόγου συνταυτίζεται πλήρως με το πιστοποιητικό θανάτου της 59χρονης, γεγονός που σημαίνει ότι αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια!

Οι πραγματογνώμονες εργάσθηκαν επί δίμηνο και κυριολεκτικά «ξεσκόνισαν» όλα τα δεδομένα του θανάτου της γυναίκας. Εξετάστηκε το ιστορικό των παθήσεών της, η φαρμακευτική αγωγή που έπαιρνε και οι συνθήκες νοσηλείας της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο), λίγο πριν πεθάνει.

Η αιτία θανάτου

Το πόρισμα, εν τέλει, είναι σύμφωνο με τις καταθέσεις των θεραπόντων ιατρών και άρα με το εκδοθέν πιστοποιητικό θανάτου, στο οποίο – ως γνωστόν – αναφέρεται παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα η «προχωρημένη σηψαιμία».

Αποκλείεται η εκταφή

Όπως αναφέρει το pelop.gr, με βάση αυτή την εξέλιξη, αποκλείεται το ενδεχόμενο εκταφής της σορού της γυναίκας και αναμένεται, σύντομα, να γίνει γνωστό από την Εισαγγελία Πατρών το εάν θα υπάρξει ποινική διαδικασία σε σχέση με «δευτερεύοντα» ζητήματα της υπόθεσης ή αν η δικογραφία τεθεί στο αρχείο.

Η διαχείριση των οικονομικών

Η παραληφθείσα δικογραφία εξετάζεται ήδη από την αρμόδια εισαγγελέα, σε όλο το εύρος της, για την αναζήτηση -ενδεχομένως- ευθυνών.

Συγκεκριμένα, καλείται να αποφανθεί για το ενδεχόμενο παραμέλησης της ασθενούς Ευγενίας Κούτρα – Θεοδωροπούλου, της καθυστερημένης πιθανώς μεταφορά της σε νοσοκομείο, αλλά και της χρηστής ή όχι διαχείρισης των οικονομικών της.

Πηγή: pelop.gr

