Το “Δειπνοσοφιστήριον” έγινε 25 ετών (εικόνες)

Το Δειπνοσοφιστήριον γιόρτασε μια πορεία 25 ετών στον χώρο της υψηλής Γαστρονομίας.

Μια διαδρομή από το χθες στο σήμερα. Από τη Μάνη στην Αθήνα. Από το οικογενειακό τραπέζι στην υψηλή Γαστρονομία. Μια πορεία 25 χρόνων… Ένας δρόμος, που οδήγησε μια ομάδα απλών ανθρώπων από ένα χωριό της Μάνης, στην κορυφή. Μοναδικός οδηγός τους, η αγάπη για τη γεύση, η γνώση της καλής πρώτης ύλης, η εμπιστοσύνη στην αξιοσύνη των συνεργατών. Η αρτιότητα του χαρακτήρα, η αυθεντικότητα της ψυχής, η εμπειρία που κερδήθηκε με κόπο, η επιθυμία για καινοτομία είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τον Δημήτρη και τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα και τον Διομήδη Καψάλη, τους ανθρώπους που ξεκίνησαν μαζί πριν από 25 χρόνια αυτό το ταξίδι και συνεχίζουν μέχρι σήμερα με μεγάλη επιτυχία.

Η έλευση του τέταρτου συνιδιοκτήτη και Executive Chef Δημήτρη Σκαρμούτσου, έφερε ακόμη μεγαλύτερη εξέλιξη, με μενού που παντρεύουν τη μεσογειακή με τη διεθνή κουζίνα, το παραδοσιακό με το σύγχρονο, το comfort food με την υψηλή γαστρονομία. Η τεχνογνωσία βρήκε εφαρμογή πέρα από τα όρια του catering, οδηγώντας στο τρίπτυχρο Dining-Catering-Experience, καθώς ο όμιλος πλέον αριθμεί 8 εστιατόρια σε εμβληματικά μουσεία, τοπόσημα, οργανισμούς & εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Αθήνα.

Όσοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, είχαν την ευκαιρία να “ταξιδέψουν” στον χώρο και τον χρόνο… Το περιστύλιο μεταμορφώθηκε, απεκδύθηκε τον αστικό χαρακτήρα του και χάρη στη δωρικότητά του έγινε ο ιδανικός καμβάς για να αναβιώσει η Μάνη του άλλοτε… Τότε που η συγκομιδή της ελιάς γινόταν με χέρια γυμνά, δουλεμένα, μαθημένα στον κάματο και ο καρπός έδινε το ευλογημένο λάδι που στην παραδοσιακή κουζίνα γινόταν ο πρωταγωνιστής για τις πίτες, τα λαλάγγια, τις δίπλες, το ψωμί που ζύμωναν οι Μανιάτες μάνες, για να γεμίσουν το ταπεινό οικογενειακό τραπέζι.

Εικόνες αυθεντικές που επικοινωνούν το προφίλ του Δειπνοσοφιστήριον και αποδεικνύουν εδώ και 25 χρόνια ότι οι άνθρωποί της δεν ξεχνούν το ξεκίνημά τους, παραμένουν πιστοί στο όραμά τους, στηρίζουν φορείς που στέκονται δίπλα σε όσους βρίσκονται σε ανάγκη και δημιουργούν επαγγελματικούς δεσμούς ζωής. Εκπρόσωποι των κορυφαίων μουσείων και ιδρυμάτων της χώρας (Μαγγίνης Γιώργης – Επιστημονικός Διευθυντής Μουσείου Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κυριακοπούλου Νικόλ – Αντιπρόπεδρος Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ζαχαριουδάκη Νατάσσα – Διευθύντρια Εμπορικών Συνεργασιών Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος), στελέχη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διεθνούς φήμης (Ορόντης Μιχάλης – Υπεύθυνος Λειτουργιών του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας), άνθρωποι του πνεύματος και του επιχειρείν (Κορομηλά Μαριάννα – Συγγραφέας, Γιαννακάκη Δώρα – Επικοινωνιολόγος, Πορτοσάλτε Άρης – Δημοσιογράφος, Σπύρος & Χρύσανθος Πανάς – Eπιχειρηματίες, ιδιοκτήτες Island) αλλά και οι βραβευμένοι chef του Delta Restaurant Θάνος Φέσκος & Γιώργος Παπαζαχαρίας, απηύθυναν τους χαιρετισμούς τους, αποδεικνύοντας ότι οι σχέσεις που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση όχι μόνο αντέχουν στον χρόνο, αλλά γίνονται ολοένα και πιο ισχυρές.

Και κάπως έτσι, η μυσταγωγική και γεμάτη συναίσθημα ατμόσφαιρα του αμφιθεάτρου «Ιωάννης Δεσποτόπουλος», έγινε η γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα… Το καλλιτεχνικό άγγιγμα του εικαστικού Απόστολου Χαντζαρά, η αφαιρετική απόδοση της κουκουβάγιας του Δειπνοσοφιστήριον, που ταξίδεψε από τη μαγευτική Καστάνια, τόπο καταγωγής των ιδιοκτητών, έως την Αθήνα και τους χώρους εστίασης του ομίλου, η εναέρια χορογραφία της Ειρήνης Χριστοφιλέα και της Μαριλένας Κωστοπούλου, γεφύρωσαν το χθες με το σήμερα, τη Μάνη της παράδοσης, τον πλούτο της ελληνικής γης στην Αθήνα του σήμερα, το φίνο art de la table, τη βιωσιμότητα και τις πρωτοποριακές γαστρονομικές τεχνικές, που οδήγησαν στα αστέρια. Αυτά του οδηγού Michelin, που απέσπασε το εστιατόριο DELTA και που αντικατοπτρίστηκαν στο Φουαγέ των Τεχνών, όπου πραγματοποιήθηκε το gala dinner με την υπογραφή και την προσωπική επίβλεψη του Executive Chef Δημήτρη Σκαρμούτσου, τις οινικές επιλογές του βραβευμένου sommelier Άρη Σκλαβενίτη και τα cocktail του διεθνούς φήμης mixologist Άρη Χατζηαντωνίου. Το σκηνικό, άρρηκτα δεμένο με την πορεία προς το μέλλον του Δειπνοσοφιστήριον, αποτύπωνε γραμμικά την εξέλιξη του ομίλου και των ανθρώπων του, με οδηγό τα αστέρια, το φως και την υψηλή γαστρονομία.

Οι καλεσμένοι, μέσα από αυτή την ολιστική εμπειρία, γνώρισαν τους ξεχωριστούς ανθρώπους πίσω από την επιτυχία, τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, πίσω από την εστίαση στην τελειότητα, που κατάφεραν να κάνουν κάτι τοπικό, παγκόσμιο και κάτι ταπεινό, μεγαλειώδες.

Επαγγελματικοί δεσμοί ζωής, με τα κορυφαία μουσεία και ιδρύματα της χώρας, υποστήριξη φιλανθρωπικών δράσεων, στήριξη φορέων που στέκονται δίπλα σε όσους βρίσκονται σε ανάγκη… Αυτό είναι το προφίλ μιας εταιρείας, που εδώ και 25 χρόνια, αποδεικνύει ότι οι άνθρωποί της δεν ξεχνούν το ξεκίνημά τους και παραμένουν αυθεντικοί.

Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους άνθρωποι του πολιτικού κόσμου και του σύγχρονου επιχειρείν, του πνεύματος και των Τεχνών, εκπρόσωποι Μουσείων και Οργανισμών αλλά και συνεργάτες με τους οποίους η εταιρεία συμπορεύεται από το ξεκίνημά της.

