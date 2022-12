Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στα Τρίκαλα

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο και ποιο ήταν το μέγεθος του σεισμού.

Σεισμική δόνηση ταρακούνησε τα Τρίκαλα το απόγευμα της Τρίτης.

Επίκεντρο του σεισμού ήταν η περιοχή του Μεσοχωρίου και το εστιακό βάθος 8,8 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, ήταν έντασης 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης βρίσκεται στα 8 χιλιόμετρα δυτικά του Μεσοχωρίου Τρικάλων.

