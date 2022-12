Κοινωνία

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: αστυνομικοί έκαναν έλεγχο σε αυτοκίνητο και έβγαλαν... “λαβράκι” (βίντεο)

Παλιοί γνώριμοι των Αρχών βρίσκονταν μέσα στο όχημα. Συνελήφθησαν δύο άτομα, που μόλις είχαν κάνει ληστεία σε σπίτι.

Του Σπύρου Λεβιδιώτη

Το απόγευμα της Δευτέρας, στο Περιστέρι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ σταμάτησαν για έλεγχο ένα αυτοκίνητο με 4 Ρομά, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1.

Κατά τη διαδικασία, τους έβγαλαν έξω από το όχημα για έλεγχο και κάτω από το λεβιέ των ταχυτήτων βρήκαν κρυμμένες δύο κάλτσες με κοσμήματα.

Αμέσως, οι δύο δράστες το έβαλαν στα πόδια και κατάφεραν να ξεφύγουν, ενώ οι άλλοι δύο συνελήφθησαν.



Το αυτοκίνητο ήταν νοικιασμένο και στο ντουλαπάκι του συνοδηγού ήταν κρυμμένο ένα κατσαβίδι και γάντια.



Λίγο αργότερα μετέβη στο Τμήμα μία γυναίκα η οποία κατήγγειλε κλοπή στο σπίτι της στο Χαϊδάρι. Όταν οι αστυνομικοί της έδειξαν τα χρυσαφικά τα αναγνώρισε.



Οι 4 ΡΟΜΑ είχαν συλληφθεί ως μέλη της περίφημης Συμμορίας των "Κορλεόνε Ρομά" το 2016 που εμπλέκονταν σε ληστείες σε όλη την Αττική με λεία πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Οι αστυνομικοί ερευνούν δύο από τους 4 να έχουν κάνει ληστείες και στη Θεσσαλία. Οι δράστες είχαν συλληφθεί και αφεθεί ελεύθεροι.

