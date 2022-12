Αθλητικά

ΑΕΚ - Ρέτζιο Εμίλια: άγριες συμπλοκές μεταξύ οπαδών (εικόνες)

Εικόνες ντροπής για τον αθλητισμό με τις εικόνες των οπαδών των δύο ομάδων να σοκάρουν.

Εικόνες που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν στα γήπεδα, έρχονται στο φως από το κλειστό γήπεδο των Άνω Λιοσίων.

Πιο συγκεκριμένα, οπαδοί της ΑΕΚ, συγκρούστηκαν με εκείνους της Ρέτζιο Εμίλια πριν από την έναρξη της αναμέτρησης των δύο ομάδων για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League, κάνοντας την ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο μπάσκετ αποπνικτική.

H ιταλική ομάδα είχε στο πλευρό της περίπου 100 οπαδούς και λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ υπήρξαν άγριες συμπλοκές μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων.

Οι οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν έξω από το γήπεδο, με τις μάχες να γίνονται σώμα με σώμα και την ένταση να μεταφέρεται και εντός γηπέδου, με τους παίκτες να παρακολουθούν τα όσα συνέβαιναν αποσβολωμένοι.

