Μουντιάλ 2022: έδιωξαν... γάτα που βόλταρε μπροστά από τον Βινίσιους (βίντεο)

Το βίντεο με την "άγαρμπη" απομάκρυνση της γάτας από τη συνέντευξη τύπου του παίκτη της Σελεσάο, έγινε viral.

Ένας απρόσμενος καλεσμένος, βρέθηκε να... κόβει βόλτες στη συνέντευξη τύπου που έδινε ο Βινίσιους ενόψει της αναμέτρησης της Βραζιλίας με την Κροατία για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2022.

Κατάτη διάρκεια της συνέντευξης λοιπόν, ο υπεύθυνος Τύπου της Βραζιλίας, αρχικά χάιδεψε τη γάτα, στη συνέχεια όμως την σήκωσε και την άφησε να πέσει στο πάτωμα, απομακρύνοντάς την άγαρμπα από το πλάνο.

Ο παίκτης έβαλε τα γέλια, όπως και ο υπεύθυνος Τύπου, όπου έδειξε πως απλώς άφησε να πέσει η γάτα από μικρό ύψος και ότι δεν την πέταξε στο πάτωμα.

Το βίντεο με το περιστατικό αυτό, έγινε όπως ήταν φυσικό viral.

Eis que surge um gato ?? na entrevista coletiva de Vinicius Jr. no Catar! #genacopa pic.twitter.com/xKVyj4SPy7 — ge (@geglobo) December 7, 2022

