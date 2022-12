Κοινωνία

16χρονος - Αλεξόπουλος: Δεν υπήρξε προσπάθεια εμβολισμού αστυνομικών (βίντεο)

Πως εξήγησε την απότομη αλλαγή πορείας του αυτοκινήτου του ανήλικου, που καταδίωκαν οι αστυνομικοί. Τι είπε για “βολές εξουδετέρωσης” προς την πλευρά του οδηγού.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μετά από την παρέμβαση του Αλέξη Κούγια, υπερασπιστή του αστυνομικού, για τον οποίο είπε ότι «διερωτάται συνεχώς εάν έκανε το σωστό ή το λάθος», μίλησε ο δικηγόρος Θεόφιλος Αλεξόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια του 16χρονου Ρομά, που τραυματίστηκε βαριά στο κεφάλι, μετά από πυροβολισμό που δέχθηκε από τον αστυνομικό, στην διάρκεια καταδίωξης, στην Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Αλεξόπουλος ανέφερε ότι «Δεν υπήρξε αναφορά για νεκρό στις συνομιλίες των σταθμών (ενν. περιπολικά και μηχανές της Αστυνομίας) με το κέντρο».

Προσέθεσε πως «ήξερε ο αστυνομικός ότι είναι Ρομά, το γνώριζε όχι μόνο επειδή το είπε ο υπάλληλος του πρατηρίου, αλλά και από την συνομιλία στον ασύρματο, όπου ένας σταθμός ανέφερε ότι το όχημα κατευθύνεται προς την Αγία Σοφία, που είναι ο οικισμός των Ρομά».

Σχετικά με τις αναφορές περί προσπάθειας εμβολισμού οχημάτων των αστυνομικών, που επικαλείται ο αστυνομικός ως αιτία για τους πυροβολισμούς που έριξε, ώστε αυτή να αποτραπεί, ο δικηγόρος της οικογένειας του 16χρονου, είπε ότι στην διάρκεια της καταδίωξης «πέρασε με μεγάλη ταχύτητα από μια διάβαση τρένων το αυτοκίνητο και αναπήδησε, έκανε ένα τετ-α-κε και γύρισε περίπου 180 μοίρες. Τότε μια μοτοσικλέτα της Αστυνομίας το προσπερνά και δεν υπήρξε κάποια επαφή τους. Ο 16χρονος οδηγός επιχείρησε τότε να φέρει το αυτοκίνητο πάλι στην πορεία που είχε προς τον οικισμό της Αγίας Σοφίας για να διαφύγει την σύλληψη. Δεν προσπάθησε να χτυπήσει τους αστυνομικούς».

«Δεν φαίνεται να υπάρχει απόπειρα εμβολισμού και ούτε θα προκύψει κάτι τέτοιο», επεσήμανε ο δικηγόρος.

Ο κ. Αλεξόπουλος ανέφερε πως ο αστυνομικός δεν έριξε προειδοποιητικές βολές στον αέρα, αλλά βολές προς την πλευρά του 16χρονου, αναφέροντας ότι «δεν υπήρξε βολή προειδοποίησης. Έχει βρεθεί και η δεύτερη βολίδα, που βρέθηκε σε πόρτα ξενοδοχείου, που δείχνει ότι δεν είναι βολή προειδοποίησης, αλλά βολή προειδοποίησης. Στην είσοδο του ξενοδοχείου ακινητοποιήθηκε το όχημα, δεν είναι απλώς ένα κτήριο στην περιοχή».

