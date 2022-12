Life

Μουντιάλ 2022: Το “Rouk Zouk Special”… παίζει μπάλα (εικόνες)

Ένα ξεχωριστό επεισόδιο, για ένα ιδιαίτερο βράδυ με πολύ γέλιο, χάρη στην Ζέτα Μακρυπούλια και τους καλεσμένους της.

Το «ROUK ZOUK SPECIAL» παίζει μπάλα και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου επιστρέφει με νέο επεισόδιο και τη Ζέτα Μακρυπούλια σε μεγάλα κέφια!

Στη μία πλευρά του στούντιο, παίρνει θέση ένα τρελό… παρεάκι, οι «ΜΕ ΕΝΑΝ ΠΟΝΟ» των Δημήτρη Μακαλιά, Αντιγόνης Ψυχράμη, Μίνωα Θεοχάρη, Ελευθερίας Μπενοβία και Zoe Pre.

Ακριβώς απέναντι, θα βρεθούν οι ηθοποιοί της παράστασης «ΜΠΕΝΤ», δηλαδή οι Μέμος Μπεγνής, Ιωάννης Αθανασόπουλος, Μανώλης Θεοδωράκης, Χρήστος Ζαχαριάδης και James Rodi.

Οι δύο ομάδες παίζουν για καλό σκοπό, για να στηρίξουν τον «Σύλλογο ΣΥΖΩΗ», σε μια βραδιά απολαυστική, κατά τη διάρκεια της οποίας η Ζέτα παίζει και παλεύει με τα… στρουμφάκια, και για ένα περίεργο λόγο μας θυμίζει την ατάκα «Κάτσε κάτω από την μπάρα», ενώ η Αντιγόνη, λόγω της κατάστασής της, έχει μια βεντάλια ειδικά για τις… δύσκολες ώρες που θα της φανεί χρήσιμη όταν θα συγχυστεί στο «Μας Κούφανες».

Άραγε, έμαθε ο Δημήτρης Μακαλιάς να παίζει «ROUK ZOUK» από πέρυσι που έχει να έρθει, και ποιος είπε πως όταν ένας άνθρωπος δεν είναι γυμνασμένος είναι… στραπατσάδα;

Τα highlight της εκπομπής:

O Μέμος Μπεγνής έχασε κιλά για τον ρόλο του στο «Μπεντ» και οι συνάδελφοί του, λένε ότι σταματάει την πρόβα για να φάει από το ταπεράκι του.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς εξομολογείται ότι κάνει μπάνιο 5 φορές την ημέρα, αλλά και πως όταν κοιμάται η Αντιγόνη και τα παιδιά συνηθίζει να πηγαίνει κοντά για να δει αν αναπνέουν.

Η μαμά του Ιωάννη Αθανασόπουλου τον λέει πάπια γιατί κάνει και αυτός πολλές φορές μπάνιο, ενώ στο σπίτι του δεν μπαίνει ποτέ κανείς με παπούτσια, καθώς όλοι πρέπει να τα βγάλουν στο ειδικό πατάκι της εισόδου.

Η Αντιγόνη και ο Μίνως είναι αμφίβολο αν θα καταφέρουν να συνεννοηθούν στο παιχνίδι.

Ο Μανώλης Θεοδωράκης αποκαλύπτει πως αν δεν βάλει βλεφαρίδα δεν βγαίνει στην σκηνή, ενώ βάζει τόση κολόνια που όλοι στην παράσταση μυρίζουν… Μανώλη.

Ο Μίνως Θεοχάρης αυτοχαρακτηρίζεται ιδιότροπος και σπαστικός, με τους συμπαίκτες του και φίλους / κουμπάρους του να μάς μαρτυρούν τι κάνει όταν νιώθει άβολα.

Όταν η Ελευθερία Μπενοβία χάνει κάτι, δεν φτιάχνει φανουρόπιτα, αλλά κάνει κόμπο σε ένα ύφασμα, ενώ λατρεύει το «Μας κούφανες».

Σύμφωνα με τους συμπαίκτες του, ο Χρήστος Ζαχαριάδης φοράει περίεργα εσώρουχα.

Η Zoe Pre μας δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα supermarket και δηλώνει πως απεχθάνεται τις αγκαλιές.

Ο James Rodi δεν τα πήγε και πολύ καλά με τις… «χιτάρες» του «ROUK ZOUK SPECIAL».





Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Project Manager: Μαρία Ντρούβα

Μαρία Ντρούβα Σκηνοθεσία: Κώστας Υφαντής

Κώστας Υφαντής Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Γιώργος Καληώρας Αρχισυνταξία: Ζαχαρίας Στιβακτάκης

Ζαχαρίας Στιβακτάκης Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Διεύθυνση Παραγωγής: Σπύρος Γεράκης

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official





