Μουντιάλ 2022 – Γουόκερ: Θα δούμε αν ο Μπαπέ είναι γρηγορότερος από μένα

Για τον αγώνα της Αγγλίας με τη Γαλλία μίλησε ο παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι.

Παρούσα σε προημιτελικό Μουντιάλ για δεύτερη διαδοχική φορά (στα γήπεδα της Ρωσίας το 2018 έφτασε μέχρι την τετράδα) θα είναι η Αγγλία, η οποία στο ματς της φάσης των «16» της διοργάνωσης του Κατάρ επικράτησε άνετα με 3-0 της Σενεγάλης στο Αλ Μπαΐτ της Αλ Κορ. Ο Κάιλ Γουόκερ μίλησε για τον μεθαυριανό αγώνα με τη Γαλλία στα προημιτελικά της διοργάνωσης και για την επικείμενη μονομαχία του με τον μεγάλο σταρ των «τρικολόρ», Κιλιάν Μπαπέ:

«Έχω παίξει απέναντί του πολλές φορές με την Μάντσεστερ Σίτι και είναι φανταστικός, και σε εξαιρετική κατάσταση. Δεν θα είναι εύκολο αλλά είμαι επαγγελματίας και θέλω να παίζω απέναντι στους καλύτερους και είναι ένας από αυτούς αν όχι ο καλύτερος. Τώρα ποιος είναι πιο γρήγορος θα μάθουμε το Σάββατο και ποιος ξέρει, ελπίζω να είμαι εγώ. Ξέρω τι πρέπει να κάνω για να τον σταματήσω. Αλλά είναι πιο εύκολο να το λες από το να το κάνεις. Το ματς δεν είναι Γουόκερ – Μπαπέ, δεν παίζουμε τένις», τόνισε με νόημα ο διεθνής αμυντικός της πρωταθλήτριας Αγγλίας και συμπλήρωσε:

«Είναι ομαδικό παιχνίδι. Θα είναι δύσκολο ματς αλλά να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να του στρώσω κόκκινο χαλί για να έρθει να σκοράρει. Αντιπροσωπεύω την χώρα μου στα προημιτελικά του Παγκοσμίου κυπέλλου και θα κάνω το καλύτερο δυνατό. Όλοι μας ξέρουμε πως έχουμε μπροστά μια μεγάλη μάχη, αλλά όλοι μας πιστεύουμε στην πρόκριση και θα δώσουμε τα πάντα για συνεχίσουμε στη διοργάνωση όσο γίνεται περισσότερο».

