Πολιτική

Παρακολουθήσεις - Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Μητσοτάκη - Τσίπρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή, με τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τις παρακολουθήσεις να εξελίσσεται σε σκληρή κόντρα ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σε σκληρή κόντρα εξελιχθηκε η συζήτηση στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας διασταύρωσαν τα ξίφη τους αρκετές φορές. Οι παρακολουθήσεις, ο Ποινικός Κώδικας, το predator και η πρόταση δυσπιστίας που δεν έχει γίνει ήταν ορισμένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στη Βουλή σε ιδιαίτερα έντονο ύφος με ερωτήσεις να «εκτοξεύονται» και από τις δυο πλευρές.

Κατά την τριτολογία του και λίγο πριν κλείσει τη συζήτηση στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος κυρίως στον Αλέξη Τσίπρα τόνισε πως: «Η Δικαιοσύνη δεν είναι ακτιβισμός και θέατρο» και πως δεν θα επιτρέψει «να μετατραπεί αυτή η αντιπαράθεση σε θέατρο του παραλόγου».

Μητσοτάκης: Διοικητής της ΕΥΠ μόνο διπλωμάτης ή ανώτατος αξιωματικός

«Στα τέλη του Αυγούστου, από αυτό εδώ το βήμα, είχα προαναγγείλει την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ώστε να αναβαθμιστεί και να εκσυγχρονιστεί τόσο η λειτουργία των υπηρεσιών ασφαλείας, όσο και η προστασία των επικοινωνιών» σημείωσε ο πρωθυπουργός στην έναρξη της ομιλίας του στη Βουλή, στη συζήτηση για το νομοσχέδιο «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών» προσθέτοντας ότι σήμερα η Πολιτεία ολοκληρώνει αυτό το βήμα με μία γενναία θεσμική απάντηση, σε μία πρόκληση που δεν αφορά μόνο την πατρίδα μας.

«Προφανώς δεν αναφέρομαι μόνο στη λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών αλλά και στην αλληλεπίδραση μεταξύ της τεχνολογίας και της ιδιωτικότητας, που συνιστά μία από τις πιο δύσκολες εξισώσεις σε όλες τις δημοκρατικές κοινωνίες. Γίνεται μάλιστα ακόμα πιο σύνθετη όταν σε αυτήν προστίθεται η παράμετρος της εθνικής ασφάλειας» είπε.

Επισήμανε ότι είναι ζητούμενη μια νέα ισορροπία, η οποία χωρίς να απονευρώνει τις κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών, δεν θα αμφισβητεί τα δικαιώματα των πολιτών, παρά μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο και πάντα με διαδικασίες τεκμηριωμένες, που συμπεριλαμβάνουν τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες.

Οι τομές του νομοσχεδίου



Αναφερόμενος στις τομές του νομοσχεδίου, ο πρωθυπουργός είπε: «Τομή πρώτη, λοιπόν: ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του διοικητή της ΕΥΠ. Μας απασχόλησε πολύ το ζήτημα αυτό. Ο διοικητής της ΕΥΠ από εδώ και στο εξής θα μπορεί να είναι μόνο διπλωμάτης ή ανώτατος αξιωματικός. Και οι υποδιοικητές περιορίζονται σε δύο και θα είναι και αυτοί δημόσιοι λειτουργοί. Κατά συνέπεια, ούτε δημοσιογράφοι ούτε ιδιώτες μάνατζερ, κ. Τσίπρα, από εδώ και στο εξής μπορούν να ηγηθούν της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ούτε δημοσιογράφοι, ούτε ιδιώτες μάνατζερ. Το ακούσατε καλά; Ούτε δημοσιογράφοι».

«Τομή δεύτερη και πολύ σημαντική: γίνεται πολύ πιο αυστηρός, πολύ πιο “σφιχτός” ο προσδιορισμός της έννοιας της εθνικής ασφάλειας. Σκόπιμα το Σύνταγμά μας την αφήνει αρκετά ανοιχτή, καθώς αυτή προφανώς διαμορφώνεται και εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές εποχές. Λόγος, λοιπόν, εθνικής ασφάλειας από εδώ και στο εξής, που θα δικαιολογεί νόμιμη συνακρόαση, θα είναι μόνο αυτός ο οποίος συνδέεται με την άμυνα και την εξωτερική πολιτική της χώρας, αλλά και με την κυβερνοασφάλεια, με την ενέργεια, την προστασία των κρίσιμων υποδομών και των δικτύων της» πρόσθεσε.

«Με την τρίτη τομή τίθενται επάλληλα φίλτρα ελέγχου σε κάθε νόμιμη άρση του απορρήτου. Καταρχάς, αυτήν θα μπορούν πλέον να την ζητούν μόνο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η αντιτρομοκρατική -και όχι άλλες δημόσιες αρχές όπως ίσχυε μέχρι σήμερα» είπε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι το αίτημα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια την αναγκαιότητα της άρσης και θα πρέπει να συμφωνούν δύο και όχι ένας εισαγγελέας. «Και όταν μάλιστα, κ. πρόεδρε, η άρση του απορρήτου αφορά αιρετά πρόσωπα, τότε θα πρέπει να συνοδεύεται από την έγκριση του τρίτου πολιτειακού θεσμού της χώρας, όχι δηλαδή ενός εκπροσώπου της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά του προέδρου της Βουλής» είπε.

«Τέταρτη τομή: η ενημέρωση όποιου τυχόν τίθεται σε νόμιμη παρακολούθηση, θα πληροφορείται αυτήν -εφόσον εγκριθεί- μετά την παρέλευση τριών ετών και αυτό θα το κρίνουν πάλι δύο εισαγγελείς και ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία πια θα πρέπει να τηρεί ένα πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο, ώστε όλες οι ενέργειες να είναι ξεκάθαρες και να είναι υπό προϋποθέσεις ελέγξιμες.

«Όλα τα αρχεία πρέπει να ψηφιοποιούνται και στην περίπτωση διαφωνίας στο τριμελές όργανο, θα καταγράφεται η άποψη της μειοψηφίας. Και αυτή ήταν η πρόταση που προέκυψε κατά τη διαβούλευση και την κάναμε δεκτή» υπογράμμισε.

«Τομή πέμπτη αποτελεί το ίδιο το πρωτόκολλο το οποίο προανέφερα, το οποίο καταργεί την ως τώρα ισχύουσα υποχρεωτική αλλά -προσέξτε- χωρίς χρονική προθεσμία καταστροφή του υλικού της επισύνδεσης. Τα αρχεία τώρα θα διαγράφονται έξι μήνες μετά το τέλος της επιχείρησης, αλλά ο φάκελος με το υλικό της τεκμηρίωσης της άρσης του απορρήτου θα κρατείται για δέκα χρόνια και θα καταστρέφεται μετά από μία δεκαετία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Με την έκτη τομή του νομοσχεδίου απαγορεύονται πλήρως οι χρήσεις κακόβουλων λογισμικών από οποιονδήποτε ιδιώτη. Θυμίζω ότι η απαγόρευση αυτή σήμερα δεν είναι καθολική και ουσιαστικά χάνεται σε διάφορες επιμέρους διατάξεις. Η λειτουργία τέτοιων λογισμικών στο εξής θα συνιστά κακούργημα και θα επιφέρει ως δέκα έτη κάθειρξη» σημείωσε, προσθέτοντας ότι και η εμπορία, όπως και η κατοχή, επανέρχεται στον Ποινικό Κώδικα από τον οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, εξοβελίστηκε λίγες μέρες πριν από τις εκλογές του 2019. «Και μόνο το κράτος θα έχει πλέον αυτή τη δυνατότητα απόκτησης τέτοιων λογισμικών και μάλιστα υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, που θα πρέπει να εγκρίνει το Ανώτατο Δικαστήριο» είπε.

Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που καθολικά θέτουμε εκτός νόμου την ιδιωτική χρήση τέτοιων συστημάτων, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Παράλληλα, οχυρώνουμε περαιτέρω την κυβερνοασφάλεια με δύο πτυχές της έβδομης τομής του νέου πλαισίου. Από τη μια πλευρά, συνενώνουμε όλες τις σχετικές δομές που τώρα είναι διάσπαρτες στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην ΕΥΠ, την αστυνομία, στο υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης. Και από την άλλη, ενσωματώνουμε με το παρόν νομοσχέδιο 12 -επαναλαμβάνω, 12- ενωσιακές κατευθύνσεις οι οποίες προστατεύουν ακόμα περισσότερο την ιδιωτικότητα. Την ευθύνη γι’ αυτό θα έχει η Μόνιμη Επιτροπή Προσωπικών Δεδομένων, η οποία ιδρύεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητοτάκης.

Η επίθεση στην αντιπολίτευση

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας: «Δεν περίμενα τίποτα διαφορετικό από εκείνους που έστησαν τη σκευωρία της Novartis.Το Predator σας έφταιγε όταν αποφασίσατε να κάνετε κρουαζιέρα όταν οι στάχτες από το Μάτι ήταν ακόμα ζεστές».

Η ερώτηση για τον ποινικό Κώδικα



Κλείνοντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός έθεσε στον ΣΥΡΙΖΑ το ερώτημα, γιατί πέντε μέρες πριν από τις εθνικές εκλογές άλλαξε τον Ποινικό Κώδικα για να γίνει απλό πλημμέλημα το κακούργημα της υποκλοπής. «Και γιατί αποποινικοποιήθηκε το έστω υπό όρους πλημμέλημα της εμπορίας και της κατοχής κατασκοπευτικών λογισμικών; Ποιους αθωώνατε ετεροχρονισμένα; Αλλά και σε ποιους τελικά επιτρέπατε να συνεχίσουν τη δράση τους; Με άλλα λόγια, κάποια στιγμή ξέρετε, κ. Τσίπρα, θα απολογηθείτε για αυτό τον Ποινικό Κώδικα. Θα απολογηθείτε για αυτό τον Ποινικό Κώδικα» είπε.

«Το βράδυ των ευρωεκλογών χάνετε με 8 μονάδες, βγαίνετε στρεσαρισμένος, αγχωμένος -κατανοητό- και λέτε: “άκουσα το μήνυμα της κάλπης και οδηγώ τη χώρα σε εθνικές εκλογές“. Μάλιστα, λέμε πολύ ωραία, κάνετε το σωστό. Μα δεν έγινε ακριβώς αυτό όμως. Κρατήσατε τη Βουλή ανοιχτή για μία εβδομάδα για να ψηφίσετε ένα νομοσχέδιο, τον νέο Ποινικό Κώδικα. Ένα νομοσχέδιο» τόνισε ο πρωθυπουργός.



Τσίπρας: Βασικό χαρακτηριστικό των ενόχων είναι πάντοτε η δειλία και το θράσος

«Νομοσχέδιο συγκάλυψης» χαρακτήρισε το προς ψήφιση νομοσχέδιο για την ΕΥΠ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Ολομέλειας, ενώ εξαπέλυσε κατά μέτωπον επίθεση στον πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για μια «αξιοθρήνητη παρουσία» στη Βουλή. Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για «δειλία» και «θράσος» και ζήτησε την παραίτησή του μόλις αυτό «αποδειχθεί» ότι «ψεύδεται» για το κατά πόσο παρακολουθούνται και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Απαντώντας, μάλιστα, έντονα στην κριτική του πρωθυπουργού για τη μετατροπή επί ΣΥΡΙΖΑ των αδικημάτων υποκλοπών σε «πλημμελήματα», διαβεβαίωσε ότι και με αυτόν τον ποινικό κώδικα οι υπαίτιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με «ποινές κάθειρξης».

«Βασικό χαρακτηριστικό των ενόχων είναι πάντοτε η δειλία και το θράσος», δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας λαμβάνοντας τον λόγο αμέσως μετά την ομιλία του πρωθυπουργού και κάνοντας λόγο για «αξιοθρήνητη παρουσία» υπό την πίεση των «δυσκολιών» που καλείται να αντιμετωπίσει.

Ανεβάζοντας τους τόνους, χαρακτήρισε «θράσος» τα «υπονοούμενα» του πρωθυπουργού για δημοσιογράφους- επικεφαλής της ΕΥΠ επί ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνέχισε την κριτική για τις αποφάσεις που πήρε ο πρωθυπουργός από τον Αύγουστο, μεταξύ των οποίων και η επίκληση του απορρήτου και η απαγόρευση ενημέρωσης των θυμάτων παρακολούθησης.

Απευθυνόμενος στον ίδιο τον πρωθυπουργό τον ρώτησε «γιατί τόσο καιρό δεν έχει γίνει μια μήνυση σε κάποιον δημοσιογράφο που έχει προχωρήσει σε αυτές τις αποκαλύψεις».

Εξάλλου, προκάλεσε και πάλι τον Κ. Μητσοτάκη, «αν όντως είναι αθώος», μεταξύ άλλων, να αποχαρακτηρίσει το απόρρητο -παραπέμποντας και στις αντίστοιχες δηλώσεις των Κ. Καραμανλή και Αντ. Σαμαρά.

Όσον αφορά τη χθεσινή επίσκεψη του Αλ. Τσίπρα στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ προκειμένου να ζητήσει τα στοιχεία για τις παρακολουθήσεις, κάλεσε τον πρωθυπουργό να επικροτήσει το δικαίωμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να γνωρίζει και να μην «κρυφτεί και πάλι πίσω από το απόρρητο, πίσω από δήθεν εθνικούς λόγους, πίσω από νομικίστικα προσχήματα».

Όπως ανέφερε, «ο ρόλος των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο ρόλος του ίδιου ως αρχηγού τής αντιπολίτευσης δεν είναι να παριστάνει ούτε τον δικαστή, ούτε τον ντετέκτιβ», αλλά θεσμικός.

«Το νομοσχέδιό σας είναι ένα νομοσχέδιο εκ των υστέρων θεσμικής νομιμοποίησης του εγκλήματος που διαπράξατε. Είναι ένα νομοσχέδιο συγκάλυψης», συνέχισε και κάλεσε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό να σταματήσουν «τον αυταρχικό κατήφορο που βαθαίνει σήμερα με ακόμα μια πράξη» και «επιβεβαιώνει ότι η επιλογή να χρησιμοποιήσουν τα αθλιότερα μέσα δεν ήταν ένα ατύχημα, ήταν μέθοδος διακυβέρνησης».

Μητσοτάκης: Κάντε πρόταση δυσπιστίας

«Γίνατε και Σαμαρικός και Καραμανλικός κ. Τσίπρα, είναι ένα επίτευγμα. Να σας πω όμως ότι η εμμονή σας να παρουσιάζετε την παράταξη μας διχασμένη πέφτει στο κενό» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την δευτερολογία του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου και απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του είπε: «Κάντε επιτέλους πρόταση δυσπιστίας για να διαπιστώσετε πόσο ομοιογενής είναι η κοινοβουλευτική μας ομάδα. Έχει παρέλθει το εξάμηνο, από την τελευταία πρόταση δυσπιστίας, που κάνατε για έναν χιονιά».

«Θεωρώ ότι είναι σωστή επιλογή να υπάγεται η λειτουργία της ΕΥΠ στο γραφείο του πρωθυπουργού, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη γιατί πρέπει να στρέφει τις δυνάμεις της εκτός Ελλάδος, σε κινδύνους που υπάρχουν εκτός της χώρας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας την δευτερολογία του. «Δεν θεωρούμε πως η ΕΥΠ πρέπει να μετατραπεί σε μη κυβερνητική οργάνωση, είμαστε μία χώρα, που αντιμετωπίζει σοβαρούς εξωτερικούς κινδύνους και θεωρούμε πως η ισορροπία που έχουμε επιτύχει ανάμεσα στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΕΥΠ».

Μητσοτάκης: Είμαι 19 χρόνια στην πολιτική, δεν έχω κάνει καμία μήνυση ούτε αγωγή σε κανένα δημοσιογράφο

«Εγώ είμαι 19 χρόνια στην πολιτική, δεν έχω κάνει καμία μήνυση ούτε αγωγή σε κανένα δημοσιογράφο, έχω ακούσει πολλά, μήνυση από μένα σε δημοσιογράφο δεν θα δείτε» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «απαντώντας» στην πρωτολογία του Αλέξη Τσίπρα που τον προέτρεψε να κάνει κάτι τέτοιο. «Εδώ συνέβη το αντίθετο, μου έκανε αγωγή ο κ. Βαξεβάνης, γιατί είπα την αλήθεια ότι το 2016 στήθηκε ένα δίκτυο καναλιών στην Ελλάδα και για αυτό κατευθύνθηκαν 10 εκατομμύρια ευρώ, κάντε μου και εσείς αγωγή γιατί όλοι ήσασταν παρόντες σε αυτήν την εκδήλωση» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Με τον κ. Χατζηδάκη γνωρίζομαι 30 χρόνια είναι αντιπρόεδρος του κόμματος μας, προφανώς και όχι» είπε ο πρωθυπουργός απαντώντας εκ νέου στην πρωτολογία του Αλέξη Τσίπρα. «Είναι δυνατόν να το υπονοείτε κάτι τέτοιο, δεν ντρέπεσαι λίγο; Υπονοείτε ότι παρακολουθούσα τον κ. Φλώρο, δεν ντρέπεσαι λίγο; Τι να μάθω; Πότε θα αυξηθούν οι συντάξεις; Πότε θα δοθούν τα επιδόματα; είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

«Κάποιοι στην άλλη άκρη του Αιγαίου θα χαίρονται πολύ όταν υπάρχον δημοσιεύματα, που υπονοούν ότι ο πρωθυπουργός παρακολουθεί τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ» συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης σε Τσίπρα: Επί ημερών σας είχαν γίνει νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ σε δημοσιογράφους και πολιτικούς;

«Σας ξαναρωτώ λοιπόν κ. Τσίπρα, ο κ. Πιτσιόρλας παρακολουθείτο ή όχι, το γνωρίζατε;» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ήταν βουλευτής λοιπόν; Άρα το γνωρίζατε; Τι μας λέει ο κ. Τσίπρας; Μας λέει ότι γνώριζε αλλά δεν ήταν βουλευτής. Κύριε. Τσίπρα επί ημερών σας είχαν γίνει νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ σε δημοσιογράφους, πολιτικούς; Περιμένω τη δική σας απάντηση» συμπλήρωσε ρωτώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός.

«Ποιους εξυπηρετήσατε κ. Τσίπρα με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα πριν από τις εκλογές του 2019;» συνέχισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Να είστε πολύ προσεκτικός κ. Τσίπρα όταν χρησιμοποιείτε τον όρο εκτροπή. Διορίσατε πρόεδρο του Αρείου Πάγου στις 3 τα ξημερώματα και κάνατε δημοψήφισμα εντός 5μερου. Και είστε αρχηγός ενός κόμματος, που δύο πρώην υπουργοί σας βρίσκονται στο Ειδικό Δικαστήριο, να είστε πιο προσεκτικός λοιπόν».

«Ορισμός της πολιτικής αθλιότητας είναι αυτό που είπατε στην Κοζάνη κ. Τσίπρα», είπε ο πρωθυπουργός. «Έχουμε ένα τραγικό περιστατικό που διερευνά η Δικαιοσύνη, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να στοχοποιείται η Αστυνομία. Συστήνω σε όλους υπομονή και να ξέρετε πως δεν μπορείτε να επαναλάβετε αυτά που κάνατε – γιατί εσείς τα οργανώσατε – τον Δεκέμβριο του 2008» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας την δευτερολογία του.

Κατέβηκε από το βήμα ο Αλέξης Τσίπρας

Συνέχισε τη σκληρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στη δευτερολογία του, λέγοντας ότι «το τελευταίο καταφύγιο των ενόχων είναι ο διχαστικός λόγος και η πατριδοκαπηλία.

Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε στο ερώτημα που είχε θέσει προς τον πρωθυπουργό: «Δεν κατάλαβα, στο κρίσιμο ερώτημα που έθεσα “αν μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι η ΕΥΠ δεν παρακολουθούσε τον κ. Χατζηδάκη και τον κ. Φλώρο”, ποια ήταν η απάντησή σας; Τα υποκλαπέντα στοιχεία από την παρακολούθηση του κ. Φλώρου πού βρίσκονται, για ποιανού λογαριασμό; Εσείς μου διαβάσατε ένα κείμενο σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να ξέρει ο πρωθυπουργός τι κάνει η ΕΥΠ. Η απάντησή σας είναι ότι “δεν ξέρω ή όχι;”». Στο σημείο εκείνο ο κ. Τσίπρας διέκοψε την αγόρευσή του και κατέβηκε από το βήμα της βουλής, δίνοντας τον λόγο στον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει.

Αφού ο κ. Μητσοτάκης πήρε τον λόγο για την τριτολογία του ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στο βήμα της Βουλής κάνοντας μία δήλωση: «Εκφράζω την βαθύτατη ανησυχία μου γιατί έθεσα ένα κρίσιμο ερώτημα στον πρωθυπουργό -αν παρακολουθούνταν οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων-, αλλά φρόντισε να μην απαντήσει και να εξέλθει της αίθουσας. Με την εθνική ασφάλεια της χώρας δεν παίζουμε. Ο κ. Μητσοτάκης δεν απάντησε, ίσως φοβήθηκε γιατί του έθεσα το ερώτημα περί παραίτησης. Η εικόνα της αποχώρησης από την αίθουσα δίχως να απαντήσει θα τον ακολουθεί για πάντα».

Η απάντηση Τσίπρα για τις νόμιμες παρακολουθήσεις επί των ημερών του

Για τις νόμιμες παρακολουθήσεις επί των ημερών του, που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι «μπορεί να γίνει οποιαδήποτε έρευνα δίχως εμείς να επικαλεστούμε το απόρρητο». Προσέθεσε ότι υπάρχουν όλα τα στοιχεία για τα οποία τον είχε ενημερώσει ο τότε διοικητής της ΕΥΠ.

Ακολούθως απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό είπε: «Όλα τα στοιχεία για την περίοδο 2015-2019 υπάρχουν και μπορείτε να τα ερευνήσετε. Μπορείτε κύριε Μητσοτάκη να πείτε κι εσείς το ίδιο;» και σε άλλο σημείο της δευτερολογίας του πρόσθεσε: «Αλήθεια τώρα θυμηθήκατε τι κάναμε εμείς με τις παρακολουθήσεις; Εδώ και 3,5 χρόνια τι κάνατε ενώ είχατε όλα τα στοιχεία; Σας προειδοποιώ, μην επιβαρύνετε την θέση σας με κατασκευές».

Ο Αλέξης Τσίπρας υπερασπίστηκε την μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα

Ο Αλέξης Τσίπρας υπερασπίστηκε την μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα λέγοντας ότι «είναι μεγάλη μεταρρύθμιση που γίνεται με ευθύνη μιας ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που καταθέτουν στην κυβέρνηση το πόνημά τους, το οποίο εμείς ακολούθως καταθέσαμε αυτούσιο. Μας ρωτάτε γιατί το καταθέσαμε πριν τις εκλογές. Γιατί γνωρίζαμε ποιες είναι οι πιέσεις της ολιγαρχίας και δη της τραπεζοκρατίας με την οποία έχετε ειδική σχέση, και δικαιωθήκαμε μετά τις εκλογές. Το πρώτο που έκανε η κυβέρνησή σας ήταν να φέρει τροπολογίες για να αλλάξετε τον ποινικό κώδικα και περάσατε διάταξη για την ασυλία στα στελέχη των τραπεζών ώστε να μη κατάσχονται οι λογαριασμοί στελεχών που εμπλέκονταν σε παράνομες πράξεις».

Το σχόλιο για την ένταση με τη Φωτεινή Πιπιλή

Ο Αλέξης Τσίπρας, τέλος αναφέρθηκε στο επεισόδιο στο οποίος πρωταγωνίστησε νωρίτερα η Φωτεινή Πιπιλή, λέγοντας: «Πολλές φορές έχουν γίνει συνεδριάσεις με ένταση, είναι μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας. Θέλω να πιστεύω ότι το περιστατικό που προκάλεσε μία συμπαθής σε μένα συνάδελφος που σηκώθηκε και κατευθύνθηκε στα έδρανα της αντιπολίτευσης δεν θα επαναληφθεί».

Μητσοτάκης: Η Δικαιοσύνη δεν είναι ακτιβισμός και θέατρο – Δεν θα επιτρέψω να μετατραπεί αυτή η αντιπαράθεση σε θέατρο του παραλόγου

«Είπατε κ. Τσίπρα επί λέξει, ”το παράνομο λογισμικό predator που λειτουργούσε στο γραφείο σας”. Είστε ψεύτης. Δεν σας επιτρέπω να αφήνετε τέτοια υπονοούμενα χωρίς στοιχεία. Έχετε στοιχεία; Πάρτε το βήμα. Ανεβείτε. Δεν ντρέπεστε να τα λέτε αυτά τα πράγματα και να αφήνετε τέτοια υπονοούμενα; Αν γνωρίζετε ότι ο Α/ΓΕΕΘΑ ήταν υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ, από πού το ξέρετε; Πήγατε στον κ. Ντογιάκο, προσκομίσατε αποδείξεις; Ο κ. Ντογιάκος -επειδή είπατε να πάμε μαζί- ο μόνος για τον οποίο δεν ισχύει απόρρητο. Σωστά είπατε. Όλα τα στοιχεία υπάρχουν. Ο κ. Ντογιάκος μπορεί να ψάξει και να καταλήξει σε συμπεράσματα. Άρα ως προς τι αυτοί οι ακτιβισμοί; Η Δικαιοσύνη δεν είναι ακτιβισμός και θέατρο. Δεν πρόκειται να επιτρέψω να μετατραπεί αυτή η αίθουσα και η αντιπαράθεση σε θέατρο του παραλόγου», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τριτολογία του, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσέθεσε:

«Επειδή μου ζητήσατε να κάνω μηνύσεις και γιατί δεν κάνω μηνύσεις σε δημοσιογράφους, αν κρίνετε ότι θίγεστε από αυτά που λέει ο τέως υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Παρασκευόπουλος , η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί δεν κάνετε μήνυση εσείς στον κ. Κοντονή; Έχουμε κ. Τσίπρα ξαναβρεθεί στην ίδια ακριβώς αντιπαράθεση με εσάς πρωθυπουργό. Τον τελευταίο λόγο τον έχει ο πρωθυπουργός, κλείνει τη συζήτηση. Ό,τι είχατε να πείτε το είπατε».

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Στη φυλακή ο 25χρονος

“Κιβωτός”: ο πατήρ Αντώνιος χωρίς ράσα, τα ρουσφέτια και η σεξουαλική παρενόχληση (βίντεο)

Μουντιάλ 2022: Ο Λουίς ντε Λα Φουέντε νέος προπονητής της Ισπανίας