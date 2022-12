Τοπικά Νέα

Βόλος: γυναίκα πέθανε ξαφνικά σε πάρκο

Η γυναίκα που αρνήθηκε βοήθεια, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε πάρκο του Βόλου.

Ο αιφνίδιος θάνατός μίας γυναίκας σε πάρκο, σόκαρε την τοπική κοινωνία του Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr γυναίκα ενώ περπατούσε στην περιοχή της Νέας Δημητριάδας λίγο μετά τις 15:00, έχανε συνεχώς την ισορροπία της με τους περαστικούς να προσφέρονται να τη βοηθήσουν και αυτήν να το αρνείται.

Στη συνέχεια η 60χρονη έφθασε έως το πάρκο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ορμινίου και Θερμοπυλών, συνεχίζοντας να χάνει την ισορροπία της και να πέφτει με σφοδρότητα στο έδαφος.

Θαμώνες του κοντινού τσιπουράδικου προσφέρθηκαν και πάλι να την βοηθήσουν, με την ίδια να συνεχίζει να αρνείται τη βοήθεια που της προσφέρθηκε. Παρόλα αυτά, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για το περιστατικό. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, παρότι βρέθηκαν άμεσα στο σημείο, ήταν ήδη άργα, καθώς η άτυχη γυναίκα λίγες στιγμές κατέρρευσε και έφυγε από τη ζωή.

Αυτή την ώρα, κλιμάκιο του ΑΤ Βόλου βρίσκεται στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου μεταφέρθηκε και η άτυχη γυναίκα.

