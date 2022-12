Κοινωνία

16χρονος - αστυνομικός: τι κατέθεσε για τον πυροβολισμό

Τι ισχυρίστηκε κατά την κατάθεσή του ο αστυνομικός που πυροβόλισε 16χρονο κατά τη διάρκεια καταδίωξης στη Θεσσαλονίκη.

Κατάθεση έδωσε ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο στη Θεσσαλονίκη στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Ο αστυνομικός, που εκπροσωπείται από τον γνωστό ποινικολόγο Αλέξη Κούγια, ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του σχετικά με το περιστατικό που οδήγησε τον 16χρονο στο νοσοκομειο να δίνει μάχη για τη ζωή του:

"Έβγαλα το όπλο μου και πυροβόλησα 2 φορές πάνω από τη μηχανή που ήταν σε κίνηση. Μια φορά στον αέρα και μια φορά στο αγροτικό όχημα χαμηλά.

Δεν μπορούσα να στοχεύσω με ακρίβεια επειδή κρατούσα το όπλο με το ένα μου χέρι. Όταν πυροβόλησα είχα απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρα από το αγροτικό και ήμουν περίπου στο ύψος των γραμμών. Στο σημείο αυτό ο δρόμος έχει μια μικρή ανηφορική κλίση και είναι λίγο ανώμαλος διότι από εκεί περνούν μεγάλα φορτηγά και έτσι έχουν δημιουργηθεί ανωμαλίες στο οδόστρωμα.

Μόλις πυροβόλησα είδα το αγροτικό να εκτρέπεται της πορείας του και κατέληξε πάνω σε τοίχο παρακείμενου ξενοδοχείου."

Υπενθυμίζεται ότι μετά το περιστατικό έχει ξεσηκωθεί ένα κύμα αντιδράσεων, με πολλές περιοχές στην Ελλάδα να θυμίζουν "πεδίο μάχης", ενώ η κατάσταση εξετράπει με πυροβολισμούς, πυρπολισμούς οχημάτων και επεισόδια και σε περιοχές της Αττικής.

Ακόμη, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης ξεκίνησε η ευρεία αστυνομική επιχείρηση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής στο Ζεφύρι, στο Μενίδι και στα Άνω Λιόσια.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε ο δικηγόρος Θεόφιλος Αλεξόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια του 16χρονου Ρομά, που τραυματίστηκε βαριά στο κεφάλι, μετά από πυροβολισμό που δέχθηκε από τον αστυνομικό, στην διάρκεια καταδίωξης, στην Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Αλεξόπουλος ανέφερε ότι «Δεν υπήρξε αναφορά για νεκρό στις συνομιλίες των σταθμών (ενν. περιπολικά και μηχανές της Αστυνομίας) με το κέντρο» και ακόμη τόνισε πως «δεν φαίνεται να υπάρχει απόπειρα εμβολισμού και ούτε θα προκύψει κάτι τέτοιο», επεσήμανε ο δικηγόρος.