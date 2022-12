Πολιτική

EUMED-9: Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ισπανία για την Σύνοδο Κορυφής

Τρείς είναι οι βασικοί άξονες των συζητήσεων των ηγετών, με την Ενέργεια και την οικονομία να έχουν κυρίαρχο ρόλο.

Στο Αλικάντε της Ισπανίας θα ταξιδέψει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής EUMED-9 των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου.

Πρόκειται για την 9η Σύνοδο EUMED η οποία είχε προγραμματιστεί για το τέλος Σεπτεμβρίου και αναβλήθηκε λόγω νόσησης του πρωθυπουργού της Ισπανίας με COVID-19.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν στη βάση τριών θεματικών: Η Μεσόγειος στο μέλλον της Ευρώπης, η Στρατηγική Αυτονομία της ΕΕ με έμφαση στον τομέα της Ενέργειας και το οικονομικό πλαίσιο.

Παράλληλα αναμένεται να υιοθετηθεί Διακήρυξη, η οποία θα εστιάζει στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, στην οικονομική διακυβέρνηση, στο περιβάλλον της Μεσογείου, στη Νότια γειτονία, στην ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα στη Μεσόγειο και στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Σημειώνεται ότι στη Διακήρυξη της προηγούμενης Συνόδου EUMED που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα (Σεπτέμβριος 2021), τέθηκε ως στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ μία σταθερή, ασφαλής και ευημερούσα Μεσόγειος, με σεβασμό στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, της UNCLOS συμπεριλαμβανομένης.

Το θέμα της ενέργειας βρίσκεται επίσης πολύ ψηλά στην ατζέντα. Επομένως θα έχει και τον χαρακτήρα συντονισμού ενόψει της επόμενης συνόδου κορυφής του ευρωπαϊκού συμβουλίου.

Τέλος είναι η πρώτη Σύνοδος μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

