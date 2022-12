Τεχνολογία - Επιστήμη

Αττική: Σεισμός στην Ραφήνα

Η νυχτερινή επίσκεψη του “Εγκέλαδου” έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου.

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή την νύχτα σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 05:21 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ραφήνας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός είχε μέγεθος 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε απόσταση 6 χιλιομέτρων ανατολικά από το κέντρο της Ραφήνας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 12,4 χιλιόμετρα.

Στις 06:31 σημειώθηκε σεισμός έντασς 2,5 Ρίχτερ, με επίκεντρο στην ίδια περιοχή ανοιχτά της Ραφήνας και με εστιακό βάθος ανάλογο του σιεσμού των 3,1 Ρίχτερ.

Το βράδυ της Παρασκευή, σημειώθηκε σεισμός στην θαλάσσια περιοχή της Τήλου.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός είχε ένταση 4,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 45 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Τήλου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 18 χιλιόμετρα.

