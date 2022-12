Κόσμος

Γερμανία: Ένοπλος κρατούσε ομήρους σε εμπορικό κέντρο

Βρέθηκε νεκρή η μητέρα του δράστη. Τι ακριβώς συνέβη σε εμπορικό κέντρο της Δρέσδης.

Τέλος στην κατάσταση ομηρίας που ήταν σε εξέλιξη σε εμπορικό κέντρο της Δρέσδης έβαλε η αστυνομία, έπειτα από επιχείρηση που διήρκεσε αρκετές ώρες, σύμφωνα με την Deutsche Welle.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη, ο οποίος είναι τραυματισμένος. Οι αξιωματικοί βρίσκονταν σε τηλεφωνική επαφή με τον δράστη, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε χώρο στο εμπορικό κέντρο. Η αστυνομία έγραψε στο Twitter «All-clear! Η κατάσταση ομηρίας στη Δρέσδη τελείωσε!». Δύο όμηροι επίσης βγήκαν σώοι.

Τι προηγήθηκε

Από νωρίς το πρωί η αστυνομία εκκένωσε εμπορικό κέντρο στην Δρέσδη, μετά από αναφορές ότι ένοπλος κρατούσε ομήρους. Μεγάλη αστυνομική δύναμη έχει αναπτυχθεί στο εμπορικό κέντρο Altmarktgalerie το οποίο έχει αποκλειστεί για το κοινό. Αποκλεισμένη για το κοινό ήταν και η κοντινή χριστουγεννιάτικη αγορά Striezelmarkt.

Αργότερα η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα μια 62χρονη γυναίκα, η οποία ήταν η μητέρα του 40χρονου υπόπτου. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένοπλος προσπάθησε πρώτα να εισβάλει στο κτίριο του Radio Dresden πριν κατευθυνθεί στο εμπορικό κέντρο Altmarktgalerie.

