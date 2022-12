Πολιτική

Ανδρουλάκης για Καϊλή: Η ΝΔ ετοίμαζε μεταγραφή αεροδρομίου και τώρα κάνει ότι δεν την γνωρίζει

Τι είπε για την διαγραφή της Εύας Καϊλή και τις ραγδαίες εξελίξεις στις Βρυξέλλες. Το μήνυμα του και οι στόχοι του ΠΑΣΟΚ για τι εκλογές.



O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αρχίζοντας την ομιλία του στη Κ.Π.Ε του κόμματος, αναφέρθηκε στη διαγραφή της Εύας Καϊλή και της ραγδαίες εξελίξεις στις Βρυξέλλες. Ο κ. Ανδρουλάκης θέλησε να στείλει το μήνυμα πώς κανείς δεν θα ανακόψει την νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις επόμενες εκλογές και πως δεν θα ανεχθεί καμία προσωπική στρατηγική από κανένα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε ότι «δεν έχω δεσμεύσεις και γραμμάτια σε κανένα. Δεν θα συμβιβαστώ με όσους πλήγωσαν την παράταξη στο παρελθόν. Κι αυτό είναι μια σταθερή αξιακή θέση της παράταξης» ενώ προειδοποίησε πώς «συμπεριφορές που φρενάρουν τη πορεία ανόδου της παράταξης δεν θα γίνουν ανεκτές. Όποιος δεν έχει τη διάθεση για κοινό αγώνα δεν θα είναι στη πρώτη γραμμή της μάχης της παράταξης στις εκλογές».

Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε με αυστηρή γλώσσα στη κριτική που δέχεται από τη κυβέρνηση για την απόφασή του να διαγράψει την Εύα Καϊλή με την αναφορά ότι λειτουργούσε ως Δούρειος Ίππος της ΝΔ μιλώντας για παραδοξότητα από το κυβερνητικό στρατόπεδο. «Αφού την χρησιμοποίησαν γι αυτό, προετοιμάζοντας μεταγραφή αεροδρομίου, τώρα η ΝΔ κάνει ότι δεν τη γνωρίζει. Συνδέουν τη δική μου παρακολούθηση με την ποινική υπόθεση που έχει προκύψει».

Απευθυνόμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει γιατί επιλέγει να πάει σε εκλογές στο σκοτάδι κι όχι στο φώς έχοντας ξεκαθαρίσει την υπόθεση. Κατηγόρησε ταυτόχρονα τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έκανε τα ίδια με την πολιτική του στο πρόσφατο παρελθόν και παρατήρησε πώς ούτε ο κ. Μητσοτάκης ούτε ο κ. Τσίπρας μπορούν να «μας κουνούν το δάκτυλο».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι είχε αποφασίσει να μην συμπεριλάβει εκ νέου την κ. Καϊλή στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στις επόμενες ευρωεκλογές και έχει ενημερώσει γι αυτό την Ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών κι εξήγησε γιατί δεν πήρε νωρίτερα την απόφαση διαγραφής. «Δεν θέλησα να διαμορφωθεί η εντύπωση ότι παρεμβαίνω για να επηρεάσω το πόρισμα της επιτροπής PEGA για τις παρακολουθήσεις καθώς η κ. Καϊλή είναι η σκιώδης εισηγήτρια από την Ομάδα των ευρωσοσιαλιστών», τόνισε.

"Η ήττα της ΝΔ πρέπει να έρθει χωρίς την επιστροφή στο χθες, στον εμπαιγμό του λαού μας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ"

Στην συνέχεια της ομιλίας του ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μπορεί να αναδειχθεί στις εκλογές ο καθοριστικός παράγοντας που θα αλλάξει την πορεία της χώρας.

Όπως ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, «η κοινωνία μας διψά για μεγάλη, δημοκρατική αλλαγή. Και οφείλουμε αυτό το πολιτικό σχέδιο να το υπηρετήσουμε, συγκρουόμενοι με κάθε συμφέρον, μικρό και μεγάλο, που κρατάει τη χώρα πίσω. Μια αλλαγή που θα φέρει ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και πάνω από όλα εθνική αξιοπρέπεια. Όχι! Δεν μπορεί να συμβιβάζεται ο λαός μας με μια λίγο διαφορετική, λίγο καλύτερη διαχείριση. Είναι ώρα για τομές, για ενίσχυση των θεσμών που θα βελτιώσουν όλους τους κρίσιμους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Για αυτό και η ήττα της ΝΔ, πρέπει να έρθει χωρίς την επιστροφή στο χθες, στις καθεστωτικές αντιλήψεις και στον εμπαιγμό του λαού μας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων Ελλήνων» .

Προσέθεσε ακόμη ότι πρέπει να τελειώνει το στείρο δικομματικό πινγκ πονγκ, που πολώνει και διχάζει τους πολίτες και απογοητεύει τη νέα γενιά. «Όλα αυτά είναι δυνατόν να επιτευχθούν με ενότητα, με σοβαρότητα και με πάθος για μια μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Ένα ποτάμι σύγχρονων προοδευτικών ιδεών, που θα ανατρέψει κατεστημένα. Που θα στείλει τη ΝΔ στην αντιπολίτευση και θα δημιουργήσει μία προοδευτική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή. Με πρωταγωνιστή τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατικής παράταξης. Μια κυβέρνηση που δεν θα θυμίζει τίποτα την περιπέτεια Τσίπρα-Καμένου. Μια κυβέρνηση που θα απαντήσει με σύγχρονο τρόπο στις μεγάλες ανάγκες του τόπου. Μια κυβέρνηση που θα θέλει πραγματικά να εμπεδώσει την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι στην Ελλάδα οι πολίτες βιώνουν τις συνέπειες της αναποτελεσματικής και άδικης πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, ενώ επέκρινε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι συνεχίζει να έχει αυταπάτες όπως στο παρελθόν.

Ειδική αναφορά έκανε στα εθνικά θέματα όπου τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πολιτεύτηκε ποτέ με σημαία ευκαιρίας στα εθνικά θέματα. Άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι τα εθνικά μας θέματα απαιτούν ομοψυχία, ενότητα και σοβαρότητα και δεν νοείται να γίνονται αντικείμενο μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και ανταγωνισμών.

«Δεν ξέρω αν ο κ. Μητσοτάκης είναι ο αγαπημένος πρωθυπουργός του Έντι Ράμα, όπως μας διαφήμιζαν πρόσφατα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ή αν ο Πρόεδρος Ερντογάν προτιμά τον κ. Τσίπρα. Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι χρειαζόμαστε μια εθνική στρατηγική με ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και σαφές μήνυμα προς όλους ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που παρουσίασε ο συντονιστής του, Νίκος Χριστοδουλάκης, ανταποκρίνεται στο αίτημα της αλλαγής «και δίνει τη δική μας σύγχρονη σοσιαλδημοκρατική απάντηση και δημιουργεί το πλαίσιο για την προοδευτική και αποτελεσματική διακυβέρνηση του τόπου».

«Ο τίτλος-στόχος του προγράμματός μας είναι: Για μια Ελλάδα με αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και περιέγραψε επιγραμματικά στους 6 κύριους στόχους του:

Α) Να φέρουμε τη νέα γενιά στην πρώτη γραμμή.

Β) Δραστική μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Γ) Δημιουργούμε το νέο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα.

Δ) Απασχόληση για όλους.

Ε) Φωνή στον πολίτη-ισχυροί και λειτουργικοί δημοκρατικοί θεσμοί.

ΣΤ) Ανοιχτή κοινωνία χωρίς διακρίσεις.

«Έχουμε μία αγωνία: Να αγκαλιάσουμε όλους τους αδύναμους, όπως έγινε τα πρώτα χρόνια της ιστορικής μας διακυβέρνησης. Να δώσουμε μία σύγχρονη προοπτική σε όλους τους μη προνομιούχους της εποχής. Θέλω πραγματικά να αγωνιστούμε μαζί, ώστε το ΠΑΣΟΚ να γίνει η πιο ισχυρή δύναμη του προοδευτικού κόσμου της χώρας. Και να οπλιστούμε μαζί με θάρρος για να συγκρουστούμε με μικρά και μεγάλα συμφέροντα. Ώστε να ανατρέψουμε κατεστημένα. Με όραμα. Να ξαναέρθουν κοντά στην πολιτική νέοι άνθρωποι», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

