Κόσμος

Επίθεση στο Λόκερμπι: Στην φυλακή ύποπτος για την κατασκευή της βόμβας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για το φονικότερο τρομοκρατικό περιστατικό σε βρετανικό έδαφος.

Ανδρας που κατηγορείται ότι κατασκεύασε την βόμβα που ανατίναξε την πτήση 103 της Pan Am επάνω από το Λόκερμπι της Σκωτίας το 1988 κρατείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε το BBC επικαλούμενο πληροφορίες των αρχών της Σκωτίας.

Ο Αμπού Αγκίλα Μασούντ συνελήφθη μετά την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του από τις αμερικανικές αρχές πριν από δύο χρόνια, διευκρινίζει το BBC.





Πρόκειται για το φονικότερο τρομοκρατικό περιστατικό σε βρετανικό έδαφος. Οι 259 επιβάτες και το πλήρωμα που επέβαιναν στο jumbo jet έχασαν τη ζωή τους , ενώ άλλοι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Λόκερμπι όταν τα συντρίμμια κατέστρεψαν τα σπίτια τους .



Τον περασμένο μήνα αναφέρθηκε ότι ο Μασούντ είχε απαχθεί από ομάδα πολιτοφυλακής στη Λιβύη, γεγονός που οδήγησε σε εικασίες ότι επρόκειτο να παραδοθεί στις αμερικανικές αρχές για να δικαστεί.





Φημισμένα μέσα ενημέρωσης γνωστοποίησαν την είδηση στα social media.





#BREAKING Alleged Lockerbie bombmaker is in US custody: Scottish officials pic.twitter.com/508ISuswOc

— AFP News Agency (@AFP) December 11, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022 - Ρονάλντο: Το πρώτο μήνυμα μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας

Κακοκαιρία “GAIA” – Άρτα: Κατολίσθηση παρέσυρε σπίτια (εικόνες)

Διαταραχή ηλεκτρονικού παιχνιδιού: ψυχική νόσος με σημαντικές επιπτώσεις