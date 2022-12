Κοινωνία

Ασέλγεια: ανήλικες αθλήτριες κατήγγειλαν τον προπονητή τους

Η καταγγελία των ανήλικων κοριτσιών κατά του προπονητή τους.

Τρεις ανήλικες αθλήτριες κατήγγειλαν ότι υπέστησαν σεξουαλική παρενόχληση από 58χρονο στη διάρκειά των προπονήσεών τους.

Το καταγγελλόμενο πρόσωπο, σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι αθλήτριες (ηλικίας 15 και 16 ετών), εργάζεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις όπου προπονούνται, στην περιοχή του Δήμου Θέρμης.

Οι δε πράξεις που, σύμφωνα με τις ίδιες, συνιστούν προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς τους, έγιναν με λόγια και χειρονομίες, το διάστημα από το Σεπτέμβριο έως το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους.

Αφού απευθύνθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Θέρμης, ακολούθησε έρευνα, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 58χρονου, που θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

